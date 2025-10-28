Það var líf og fjör í reiðhöll Hestamannafélagsins Mána í Keflavík á dögunum þegar Góðgerðarfest Blue Car var haldin í sjötta sinn. Kvöldið var fjölmennasta til þessa en um þúsund manns tóku þátt í að safna um þrjátíu milljónum króna til góðgerðamála.
Þema hátíðarinnar var í anda hinnar þýsku Oktoberfest og mættu gestir klæddir í lederhosen- og dirndl-búninga sem gerði kvöldið enn eftirminnilegra.
Dagskrá kvöldsins var glæsileg og þéttskipuð þar sem einvalalið tónlistarmanna steig á svið og skemmti gestum fram á nótt. Þar á meðal voru Bubbi Morthens, Jón Jónsson, Birnir og Flóni.
Meðal þeirra sem mættu voru Hildur Sif Hauksdóttir, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna og kærasti hennar, Páll Orri Pálsson, Heimir Fannar Hallgrímsson, fasteignasali og einn af eigendum Lind fasteignasölu, og Guðlaugur Ingi Guðlaugsson, fasteignasali hjá Eignamiðlun. Með þeim voru kærustur þeirra, Anný Rós Guðmundsdóttir, öldrunarlæknir, og Dagmar Silja Kristjönu Svavarsdóttir.
Rúmlega hundrað fyrirtæki og einstaklingar lögðu sitt af mörkum, og safnaðist yfir þrjátíu milljónir króna sem renna beint til góðra mála. Í ár var lögð sérstök áhersla á verkefni fyrir einstaklinga með auknar stuðningsþarfir og félög sem vinna í þágu barna.