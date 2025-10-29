Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. október 2025 11:47 Alba Baptista og Chris Evans á Óskarsverðlaununum í vor. Þau eru nú orðin foreldrar. Getty Bandaríski leikarinn Chris Evans, þekktastur fyrir að leika ofurhetjuna Kaftein Ameríku, og eiginkona hans, portúgalska leikkonan Alba Baptista, eru orðnir foreldrar. Þau hafa reynt að halda sambandi sínu utan sviðsljóssins en fjölmiðlum áskotnaðist fæðingarvottorð nýfæddrar stúlkunnar. Dægurmiðillinn TMZ greindi fyrst frá fregnunum eftir að hafa haft upp á fæðingarvottorði stúlkunnar Alma Grace Baptista Evans sem fæddist föstudaginn 24. október í Massachussets. Alba og Chris vilja ekki básúna persónulegu lífi sínu.Getty Lítið hefur farið fyrir sambandi Evans, sem er 44 ára, og hinni 28 ára Baptista en þau kynntust fyrst í Evrópu árið 2021. Fyrstu fregnir af sambandinu bárust svo í byrjun árs 2022. Eftir um tveggja ára samband giftu þau sig við hátíðlega athöfn í Cape Cod í Massachusetts 9. september 2023. Sögusagnir um óléttuna hafa gengið frá því í sumar þegar aðdáendasíða fyrir parið birti Instagram-færslu á feðradaginn og taggaði feður þeirra Ölbu og Chris í færslunni. Luiz Baptista, faðir Ölbu, gerði sér ekki grein fyrir því að um óopinbera aðdáendasíðu væri að ræða og skrifaði: „Kærar þakkir elsku Chris. Þinn tími er að koma! 🥰“ Hvorki Evans né Baptista hafa tjáð sig opinberlega um fregnirnar. Barnalán Bandaríkin Portúgal Hollywood Tengdar fréttir Þetta er kynþokkafyllsti maður í heimi Leikarinn Chris Evans er kynþokkafyllsti núlifandi karlmaður heims, samkvæmt bandaríska tímaritinu People. Tímaritið veitir þennan áhugaverða titil á hverju ári og tekur Evans við keflinu af leikaranum Paul Rudd. 8. nóvember 2022 11:30 Mest lesið Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Tónlist Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu Lífið Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Lífið Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Bíó og sjónvarp Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu Lífið Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Lífið samstarf Cecilie tekur við af Auði Menning Sjóðheitt fyrir snjóstorm Tíska og hönnun Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Lífið Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Lífið Fleiri fréttir Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Fimm góðar um vonda færð, snjóstorma og ærandi innilokunarkennd Vafðist tunga um tönn þegar Bond bar á góma Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Þau eru tilnefnd til Sjónvarpsverðlaunanna fyrir árið 2023 Sjónvarpsverðlaunin sækja innblástur í stillimyndina Inbetweeners snúa aftur Vesturport fær lóð í Gufunesi Minnist náins kollega og elskhuga „Hættið að senda mér gervigreindarmyndbönd af pabba“ Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Simpsons-fjölskyldan snýr aftur á hvíta tjaldið Nextar og Sinclair sýna þætti Kimmels aftur Hanna Björk verðlaunuð af leikstjórum á Norðurlöndum Vaða beint í aðra bók eftir Sigríði Hagalín Baywatch aftur á skjáinn Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bestu hlutverk Roberts Redford: Sjarmatröll og skilgreiningin á kvikmyndastjörnu Tjáir sig um erfiðar tökur: Engir meðleikarar og enginn leikstjóri Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Sophie Turner verður Lara Croft Strax búinn að tilkynna Ofurmenni morgundagsins Kim Novak heiðursgestur RIFF Sjá meira