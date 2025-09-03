Hollywood-stjarnan Kim Novak verður einn heiðursgesta Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík (RIFF) sem hefst 25. september. Ný heimildarmynd um leikkonuna verður opnunarmynd hátíðarinnar og verða tvær sígildar myndir hennar einnig sýndar.
Heimildarmyndin Kim Novak’s Vertigo, sem fjallar um ævi og feril Novak, var heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í síðasta mánuði og mun opna RIFF í ár. Novak mun í kjölfarið taka við heiðursverðlaunum hátíðarinnar fyrir ævistarf sitt í þágu kvikmyndalistarinnar.
Jafnframt verður hátíðarsýning á sálfræðitryllinum Vertigo og búbblusýning á söngleikjakómedíunni Pal Joey .
Kim Novak fæddist Marilyn Pauline Malloy árið 1933 og hóf leiklistarferilinn í rökkurmyndinni The Pushover (1954). Hún varð fljótt ein af skærustu stjörnum Hollywood og lék á móti William Holden í Picnic (1955) og Frank Sinatra í bæði The Man with the Golden Arm (1955) og Pal Joey (1957).
Novak starfaði einnig með fleiri risum kvikmyndasögunnar á borð við Billy Wilder í Kiss Me, Stupid (1964) og Sidney Lumet í The Appointment (1969).
Þekktust er hún þó fyrir að leika á móti James Stewart í Vertigo (1958) eftir leikstjórann Alfred Hitchcock en hún ratar gjarnan á lista yfir bestu myndir allra tíma. Segja má að í Vertigo hafi Novak skapað eitt flóknasta og áhrifamesta kvenhlutverk kvikmyndasögunnar.
Sálfræðitryllirinn fjallar um rannsóknarlögreglumanninn Scottie í San Francisco sem þjáist af lofthræðslu og þróar með sér þráhyggju gagnvart ókunnri konu sem hann er fenginn til að elta. Eftir banvænt slys sest Scottie í helgan stein en fær fljótlega eftir það aðra konu á heilann sem líkist mjög þeirri fyrri.
Í tilefni af komu Novak býðst gestum RIFF einstakt tækifæri til að sjá Vertigo á hvíta tjaldinu í Háskólabíó þann 26. september.
Eftir að hafa farið með himinskautum á sjötta áratugnum og leikið í hverri stórmyndinni á fætur annarri fór Novak að leiðast leiklistarbransinn. Sama hvað hún sóttist eftir fjölbreyttum hlutverkum bauðst henni bara að leika einhæf hlutverk sem ljóshærð gyðja.
Hægt og rólega ákvað Novak að draga sig í hlé frá Hollywood. Undir lok sjöunda áratugarins hætti Novak að mestu að leika í kvikmyndum, þó hún tæki að sér stöku hlutverk og flutti til Big Sur í Kaliforníu til að helga sig málaralist.
Novak kynntist seinni eiginmanni sínum, dýralækninum Robert Malloy, þegar hestur hennar slasaðist árið 1974. Þau giftu sig tveimur árum síðar og fluttu norður til Oregon þar sem þau sinntu bústörfum samliða öðrum verkum. Gegnum Malley eignaðist hún tvö stjúpbörn en hann lést árið 2009.
Eftir að hafa horfið nær algjörlega úr sviðsljósinu er Novak snúin aftur í heimildarmyndinni Kim Novak’s Vertigo og gefst gestum RIFF tækifæri á að berja hana augum bæði á skjánum og í persónu 25. september næstkomandi.
Leikstjóri myndarinnar, Alexandre O. Philippe sem var heiðursgestur RIFF árið 2022, verður einnig viðstaddur sýninguna.
Að lokum má nefna að sýnd verður sérstök búbblusýning á söngleikjamyndinni Pal Joey þann 27. september þar sem Novak fer á kostum ásamt tveimur af stærstu stjörnum allra tíma, Frank Sinatra og Ritu Hayworth.
Myndin fjallar um kvensama næturklúbbasöngvarann Joey Evans (Sinatra) sem stendur frammi fyrir tveimur valkostum: að giftast vel stæðu ekkjunni Veru (Hayworth), sem getur gert honum kleift að opna næturklúbbinn sem hann hefur alltaf dreymt um að eignast, eða taka saman við dansarann Lindu (Novak) sem hann er raunverulega ástfanginn af.
Fjölda þekktra laga bregður fyrir í myndinni, meðal annars eitt þekktasta lag Sinatra, „The Lady is a Tramp”. Fyrir sýninguna verður gestum boðið upp á freyðivín til að skála fyrir sýninguna og hylla stjörnu kvöldsins, Kim Novak, áður en haldið verður inn í bíósalinn.
Miðar á allar sýningar og sérviðburði með Kim Novak eru komnir í sölu á riff.is en hátíðin fer fram dagana 25. september til 5. október.
