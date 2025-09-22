Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. september 2025 12:02 Tom Holland í ofurhetjugallanum við tökur á næstu mynd um Köngulóarmanninn. Getty Leikarinn Tom Holland slasaðist við tökur á áhættuatriði fyrir næstu mynd um Köngulóarmanninn. Farið var með hann á spítala þar sem hann greindist með heilahristing og hefur verið gert tímabundið hlé á tökum. Dægurmálamiðillinn Variety greinir frá slysinu sem átti sér stað í Leavesden-kvikmyndaverinu í Watford á föstudag. Þar segir að Holland hafi verið að taka upp áhættuatriði þegar hann fékk högg á höfuðið. Í kjölfarið var farið með hann á hraði á spítala þar sem hann reyndist vera með vægan heilahristing. Götublaðið The Sun segir Holland hafa verið viðstaddan góðgerðarkvöldverð degi síðar með föður sínum, grínistanum Dominic Holland, og Zendayu, unnustu sinni og meðleikkonu. Tom hafi þurft að yfirgefa kvöldverðinn snemma vegna slappleika. Tökum á kvikmyndinni, sem ber heitið Spider-Man: Brand New Day, var frestað eftir slysið og mun Holland taka sér pásu frá tökum meðan hann jafnar sig. Framleiðendur myndarinnar eru sagðir ætla að funda í dag til að ákveða hver næstu skref verði. Spider-Man: Brand New Day verður frumsýnd í júlí 2026 og er fjórða myndin um köngulóarmanninn þar sem Holland klæðist búningnum. Auk hans fara Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman og Sadie Sink með hlutverk í myndinni. Bandaríkin Bretland Bíó og sjónvarp Hollywood Mest lesið Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lífið Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Lífið Með Banksy í stofunni heima Menning Lítill rappari á leiðinni Lífið Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Lífið Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bíó og sjónvarp Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Lífið Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Lífið Sjö rétta líbönsk veisla sem þú mátt alls ekki missa af! Lífið samstarf Fullkomnunarárátta: Óánægð með okkur eða aðra, klárum ekki, sköpum togstreitu og fleira Áskorun Fleiri fréttir Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bestu hlutverk Roberts Redford: Sjarmatröll og skilgreiningin á kvikmyndastjörnu Tjáir sig um erfiðar tökur: Engir meðleikarar og enginn leikstjóri Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Sophie Turner verður Lara Croft Strax búinn að tilkynna Ofurmenni morgundagsins Kim Novak heiðursgestur RIFF Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð ACT4 í samstarf við alþjóðlegt kvikmyndaver Saga og Steindi í nýrri gamanþáttaröð Ástin sem eftir er framlag Íslands til Óskarsverðlauna Sopranos-stjarna látin Frumsýning á Vísi: Eldgos, hamfarir og ást í kitlu fyrir Eldana Woody Allen aðalnúmerið hjá Rússum Hlynur Pálmason með þrennu í San Sebastian Sælkerabíó á RIFF: Sjónræn matarveisla á Plöntunni og smakkbíó á Ramen Momo Sannfærði Balta um að snúa aftur Fróði og Gandálfur snúa aftur í leitinni að Gollri Terence Stamp látinn Auglýsa eftir innsendingum til íslensku sjónvarpsverðlaunanna Nýr Rambo fundinn Óvænt nöfn á könnu Köngulóarmannsins Sjá meira