Við Öldugötu í miðborg Reykjavíkur stendur tæplega 400 fermetra einbýlishús á þremur hæðum, byggt árið 1927. Húsið er steinað að utan með Hrafntinnu og Silfurbergi og telst eitt glæsilegasta og virðulegasta hús borgarinnar. Óskað er eftir tilboði í eignina.
Húsið er að mestu upprunalegt og ber sjarma þess tíma, með viðarklættum veggjum, skrautlistum í lofti og frönskum gluggum. Á gólfum er ýmist marmari eða ljóst viðarparket með fiskibeina- og stjörnumynstri.
Aðalhæðin skiptist í stórar og opnar stofur með aukinni lofthæð, bókastofu og borðstofu, rúmgott eldhús með búr og bakinngangi, auk gestasnyrtingar.
Á efri hæð eru hjónaherbergi, tvö svefnherbergi og baðherbergi með gufubaði. Frá gangi er útgengt á góðar svalir með útsýni yfir miðbæ og vesturbæ Reykjavíkur.
Í kjallara hússins er endurnýjuð fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi, eldhúsi, baðherbergi og þvottahúsi.
Umhverfis húsið er fallega gróinn garður með gosbrunni og mosavaxnum steinum sem umlykja blómabeð og tré.
