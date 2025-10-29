Matur

Elegant eftir­réttur sem hlýjar um hjarta­rætur

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Jana er snillingur í hollum og góðum uppskriftum.
Heilsukokkurinn Jana veit hvað hún syngur þegar það kemur að bæði hollum og góðum eftirréttum. Á heimasíðu hennar má finna einstaklega girnilega uppskrift af bökuðum eplum og döðlum með kanil, jógúrti og granóla sem er auðveld í framkvæmd.

Jana heldur uppi heimasíðu þar sem endalaust úrval er að finna af girnilegum uppskriftum. 

Hér má finna uppskrift af bökuðu eplunum:

  • 1 epli, kjarn­hreinsað og skorið í litla bita
  • 4 döðlur stein­laus­ar, skorn­ar i litla bita
  • 2 msk. vatn
  • 1 tsk. vanilla
  • 1 tsk. kanill
  • Grísk kaniljóg­úrt, sjá upp­skrift fyr­ir neðan

„Bakið epla og döðlubit­ana með vatni, vanillu og kanil í nokkr­ar mín­út­ur. Á meðan eplið og döðlurn­ar bak­ast hrærið þá sam­an og búið til gríska kaniljóg­úr­tið og setjið í skál geymið í kæli fyr­ir sam­setn­ingu.“

Grísk kaniljóg­úrt

  • 200-300 ml hrein grísk jóg­úrt
  • 1 msk. kolla­gen duft (má sleppa)
  • ½ -1 tsk. kanill
  • 1 tsk. vanilla
  • 3 msk. akasí­hun­ang eða sæta að eig­in vali
  • Til skreyt­ing­ar og á milli laga
  • Nokkr­ar mat­skeiðar af góðu granóla

Sam­setn­ing:

„Byrjið á að setja kaniljóg­úr­tið í lag­skipt í fal­leg glös á fæti. Setjið síðan epla­blönd­una ofan á og síðan granóla og svo aft­ur þess­ari röð. Bland­an verður svo fal­leg í glasi. Skreytið að vild.“

