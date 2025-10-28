Snjónum hefur kyngt niður í dag og stefndi lengi vel í að snjóstormur myndi ríða yfir í kvöld. Ekkert virðist ætla að verða af storminum en færðin er áfram illfær. Hvað er þá betra en að horfa á fólk sem innilokað vegna snjóstorms?
Vísir hefur tekið saman fimm góðar myndir sem tengjast snjóstormum og innilokunarkenndinni sem þeim fylgir.
Stanley Kubrick náði að ergja hryllingsmeistarann Stephen King, trámatísera Shelley Duvall og búa til eina bestu hryllingsmynd allra tíma þegar hann gerði Shining (1980).
Rithöfundurinn Jack Torrance, leikinn af kynngimögnuðum Jack Nicholson, fær starf sem húsvörður Overlook-hótelsins í Klettafjöllum og tekur eiginkonu sína og son með sér. Dvölin fer ágætlega af stað en fljótlega nær einveran, innilokunarkenndin og drungalegt hótelið til hans.
Jack fer á endanum yfir um og þarf fjölskylda hans að glíma við afleiðingarnar. Þeir sem eru illa haldnir af inniveru ættu kannski að sleppa þessari en aðrir geta vaðið óhræddir í málið.
Spennumyndin Snowpiercer (2013) er eftir suðurkóreska leikstjórann Bong Joon-Ho með Chris Evans, Tildu Swinton og Ed Harris í aðalhlutverkum.
Árið 2014 ákvað mannkynið að bregðast við hamfarahlýnun með tilraun sem sprakk í andlitið á þeim og leiddi til annarrar ísaldar sem fór langt með að útrýma öllu lífi á jörðinni.
Myndin gerist vissulega um borð í lest en innilokunarkenndin er ekki minni fyrir því. Íslenski leikarinn Tómas Lemarquis er líka í ágætlega stórri rullu í myndinni.
Ég hélt að Snowpiercer væri á Netflix en svo er ekki, samnefnd sjónvarpssería sem byggir ofan á myndina, er það hins vegar.
Átta hatursfullir einstaklingar leita sér skjóls undan storminum í skála en þeir eru ekki allir þar sem þeir eru séðir.
The Hateful Eight (2015) er spennuþrunginn vestri frá Quentin Tarantino með fjölda frábærra leikara, þar á meðal Kurt Russel, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh og Tim Roth.
Tarantino nær að fanga efasemdirnar og vantraustið sem tekur að grassera milli fólks þegar það er lokað inni saman.
Hryllingsmyndin 30 Days of Night (2007) gerist í einangraða smábænum Barrow í Alaska þar sem sólin rís ekki í þrjátíu daga yfir svartasta veturinn.
Bæjarbúar eru að undirbúa sig undir myrkrið þegar vampírugengi sólgið í blóð birtist í bænum og nýtir sólarleysið til að herja á bæjarbúa.
Stephen King er meistari í að búa til spennuþrungnar sögur og Misery er eitt hans besta verk. Leikstjórinn Robe Reiner aðlagaði bókina að skjánum árið 1990 og eru James Caan og Kathy Bates í aðalhlutverkum.
Rithöfundurinn Paul Sheldon (Caan) lendir í bílslysi í Kolóradó og vaknar heima hjá trylltum aðdáanda, Annie (Bates). Myndin er góð blanda af sjúklegri spennu, hryllingi og smá húmor.
Það er eitt að vera lokaður inni, það er annað að vera frelsissviptur í þokkabót.