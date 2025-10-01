Tælenska leikstjóranum Apichatpong Weerasethakul voru veitt heiðursverðlaun á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík (RIFF) í gærkvöldi. Forseti Íslands veitti hollenska leikstjóranum Anton Corbijn jafnframt heiðursverðlaun um helgina.
Leikstjórinn Rúnar Rúnarsson veitti Weerasethakul verðlaunin og sagði í ræðu sinni að kvikmyndir Apichatpong væru ólíkar annarri kvikmyndalist. Hliðstæður mætti þó finna á milli íslenkrar kvikmyndagerðar og tælenskrar, þrátt fyrir fjarlægðina milli landanna tveggja.
Weerasethakul hélt janframt meistaraspjall fyrir fullum sal í Háskólabíói í gær í kjölfar sýningar á Memoria, stórmynd leikstjórans frá árinu 2021 með Tildu Swinton í aðalhlutverki. Apichatpong sagði um RIFF og kvikmyndahátíðir almennt að þar geti myndast tengsl og fólk fái svör við spurningum lífsins.
Apichatpong fæddist í Bangkok árið 1970 og ólst upp í norðausturhluta Taílands þar sem hann lærði arkitektúr áður en hann hélt til Chicago í kvikmyndanám. Þar þróaði hann sinn einstaka stíl sem snýst um minningar, tilfinningar og andlega leit frekar en hefðbundinn, línulegan söguþráð.
Myndir Apichatpong virðist ópólitískar við fyrstu sýn en endurspegla oft undirliggjandi átök: ritskoðun, félagslegt taumhald og bælda sögu Taílands. Hann miðlar fremur með stemningu en yfirlýsingum — kvikmyndir hans líkjast oft óljósum draumum.
Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, afhenti hollenska leikstjóranum og ljósmyndaranum Anton Corbijn heiðursverðlaun RIFF á Bessastöðum um helgina að viðstöddum þátttakendum á kvikmyndahátíðinni og aðstandendum hennar.
Corbijn er meðal annars þekktur fyrir tónlistarmyndbönd sín, ljósmyndir, heimildarmyndir og leiknar kvikmyndir. Sigurjón Sighvatsson kvikmyndagerðarmaður flutti tölu þar sem hann fjallaði vítt og breitt um feril listamannsins.
Við þetta tækifæri minntist forseti sérstaklega á dýrmætt samstarf Corbijns við eina af uppáhaldshljómsveitum hennar, U2, en það hefur staðið yfir undanfarin fjörutíu ár.
Gjaldþrot Play hefur sett starfsemi kvikmyndahátíðarinnar RIFF úr skorðum þar sem tugir erlendra kvikmyndagerðarmanna, sem áttu að taka þátt í dagskrá hennar, sitja fastir á flugvöllum víða um heim. Aðstandendur biðla til Icelandair um að hjálpa sér.
Kim Novak, ein síðasta eftirlifandi stjarna gullaldar Hollywood, er heiðursgestur RIFF í ár. Novak sagði skilið við skemmtanabransann til að elta ástríðu sína, myndlistina. Hún tók slæma dóma mikið inn á sig sem ung leikkona en er í dag stolt af því að vera hluti af einni bestu kvikmynd allra tíma.
Klipparinn Magnús Orri Arnarson hefur gefið út lagið „RIFFARAR“ sem fjallar um ást hans á kvikmyndhátíðinni RIFF sem hefst á fimmtudag. Magnús samdi og söng lagið, leikstýrði tónlistarmyndbandinu og klippti það svo.