Vesturport fær lóð í Gufu­nesi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri og Gísli Örn Garðarsson skrifa undir vilyrði fyrir lóð handa Vesturport í Gufunesi.
Leiklistarhópurinn Vesturport hefur fengið vilyrði fyrir lóð í Gufunesi og hyggst byggja upp starfsemi sína þar. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt áherslu á að laða að kvikmyndafyrirtæki að svæðinu.

Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur, skrifaði undir lóðarvilyrði með Gísla Erni Garðarssyni, forsvarsmanni Vesturports, á kynningarfundi um Athafnaborgina á föstudag.

„Undanfarin ár hefur átt sér stað mikil uppbygging í Gufunesi, bæði í atvinnustarfsemi sem og íbúðarhúsnæði. Sú uppbygging hvílir á grunni hugmyndasamkeppni um heildarskipulag svæðisins frá 2016 og nú áratug síðar má sjá miklar breytingar. Þetta misserið er í vinnslu næstu áfangar deiliskipulags og tengist lóðavilyrðið þeirri vinnu,“ segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg.

Gufunesið úr lofti.Ragnar Th.

„Það er gleðiefni fyrir okkur að fá að taka þátt í uppbyggingu menningarstarfssemi á jafn spennandi svæði og Gufunesið er. Að reisa okkur rými til lífs, leiks og lista í beinni tengingu við verðandi íbúa. Það er vissulega tilhlökkunarefni að ganga til liðs við þá grósku sem nú þegar blómstrar í hverfinu og fá að setja mark okkar á áframhaldandi menningarstarf í borginni,“ sagði Gísli Örn við undirritunina.

Við tilefnið rifjaði Gísli Örnu upp að á næsta ári yrðu liðin 25 ár frá því Vesturport hóf starfsemi sína í litlum skúr á Vesturgötu og tók hópurinn nafn sitt af því.

Kvikmyndaþorp í gerjun frá aldamótum

Hugmyndir og umræður um kvikmyndaþorp í Gufunesi hafa verið í gerjun frá því fyrir aldamót og snemma árið 2008 kallaði Baltasar Kormákur eftir byggingu slíks þorps sem allt væri tils er viðkæmi kvikmyndagerð.

Fyrirtækið GN Studios, sem er meðal annars í eigu Baltasars Kormáks, keypti síðan lóðarréttindi og byggingarétti í landi Gufuness af Reykjavíkurborg á 1,6 milljarð króna í lok árs 2017.

Í apríl 2018 opnaði kvikmyndaver RVK Studios, sem er um 3.200 fermetrar að stærð, í Gufunesi í einni skemmu Áburðaverksmiðjunnar. 

Fjórum árum síðar, 2022, hafði RVK Studios betur gegn True North í sölusamkeppni um kaup á annarrri skemmu Áburðaverksmiðjunnar og festu kaup á henni fyrir 320 milljónir.

Árið 2023 var samþykkt í borgarráði að ganga til samninga við RVK Studios og True North um að stækka lóðir fyrirtækjanna í þeim tilgangi að tvöfölda kvikmyndaverin í Gufunesi. Fyrirtækin hugðust þá reisa 1.600 fermetra kvikmyndaver, hvert með 600 fermetra þjónusturými. 

Nú bætist Vesturport við í hópinn þó ekki liggi fyrir nákvæm útfærsla á þeirri uppbyggingu.

Hollywood muni laðast að Gufu­nesi

Borgarstjóri segir að verið sé undirbúa framtíðina með stóru F-i í Gufunesi. Tvöföldun kvikmyndaveranna þar er meðal hundruð verkefna sem kynnt eru fundinum Athafnaborgin í dag.



