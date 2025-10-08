Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. október 2025 09:55 Tökurnar á Víkinni voru spennuþrungnar því það lá stormur í loftinu. Tökur á spennumyndinni Víkinni eftir leikstjórann Braga Þór Hinriksson fóru fram í Fljótavík á Hornströndum, einum afskekktasta stað landsins. Tökulið, tökubúnaður og vistir voru ferjuð með bát og þurfti að flýta heimför vegna stormviðvörunar. Víkin er nýjasta mynd Braga Þórs Hinrikssonar, sem hefur áður gert myndirnar um algjöran Sveppa, Víti í Vestmannaeyjum (2018) og Birtu (2021), en hann er allt í senn leikstjóri, handritshöfundur og framleiðandi myndarinnar. Tökur myndarinnar fóru fram á tveimur stöðum, aðeins á Suðurlandi en að megninu til í Fljótavík. Einungis er hægt að komast til Fljótavíkur á bát, í flugvél eða fótgangandi frá Aðalvík og er net- og símasamband slitrótt. „Markmiðið var að fanga þessa einangrun í myndinni því það er eitthvað óþægilegt og ógnvekjandi við að vera varnarlaus utan þjónustusvæðis á þessu stórbrotna svæði eins og tökuliðið sjálft fékk að kenna á,“ sagði Bragi Þór um tökustaðinn. Flugvél kemur við sögu í myndinni. Tökulið og leikarar voru fluttir til Fljótavíkur með bát og ferjaður var tökubúnaður og vistir fyrir tæpa viku á tökustað. Vegna yfirvofandi stormviðvörunar þurfti tökuliðið að keppast við að ná inn tökum nær allan sólarhringinn áður en stormurinn skylli á. Heimför var flýtt vegn viðvörunar og tvísýnt var um hvort tökulið og leikarar kæmust til baka í bát vegna mikillar ölduhæðar. Engin bryggja er í Fljótavík og hírðust aðstandendur myndarinnar því í fjörunni meðan beðið var eftir bátnum. Blessunarlega heppnaðist heimförin vel og afraksturinn er spennumyndin Víkin. Hér fyrir neðan má sjá bak við tjöldin úr tökunum, harkið bak við bíótöfrana og dulinn ísjaka íslenskrar kvikmyndar: Spennuþrungin heimsókn í bústaðinn Víkin fjallar um óhamingjusöm hjónin Björn og Áslaugu sem þola varla að vera í návist hvors annars en fara þó reglulega saman í sumarbústð sinn á Hornströndum þar sem þau fá frið frá skarkala heimsins. Margrét og Örn leika hjón. Fríinu er snúið á hvolf þegar bandarískur ferðamaður bankar upp á og tekur þau í gíslingu í annarlegum tilgangi. Í kjölfarið hefst barátta upp á líf og dauða og gömul leyndarmál á milli hjónanna, sem ekki þola dagsljósið, koma upp á yfirborðið. Örn Árnason, einn ástsælasti grínleikari þjóðarinnar, leikur aðalhlutverkið í Víkinni og sýnir á sér nýja hlið sem áhorfendur hafa ekki endilega séð áður. Á móti Erni leikur Margrét Ákadóttir, sem á langan leiklistarferil að baki en hefur einbeitt sér að kennslu síðustu ár. Leifur Sigurðarson er hálf-nýsjálenskur. Leifur Sigurðarson leikur ferðamanninn sem umbyltir öllu en hann er hálf-nýsjálenskur og hefur getið sér gott orð fyrir leik í Mortal Engines (2018), Vikings: Valhalla (2022) og The Darkness (2024). Fjórði maður leikhópsins er Ellert Ingimundarson sem rekur Eldofninn og hefur ekki sést mikið á skjánum undanfarin ár. Víkin verður frumsýnd í íslenskum bíóhúsum 30. október næstkomandi en hér fyrir neðan má sjá æsispennandi stiklu úr myndinni. Kvikmyndagerð á Íslandi Hornstrandir Bíó og sjónvarp Mest lesið Kynntust í Keflavík og gista saman í villu í Kenýa Ferðalög Skömminni skilað Gagnrýni Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Bíó og sjónvarp „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Lífið Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð Lífið Skilnaðar-toppur í París Tíska og hönnun Stelur af Sigga Bond: „Þá ætla ég að tala við Hannes Hólmstein“ Lífið Gelluorkan í hæstu hæðum hjá Ginu Tíska og hönnun Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Lífið Fleiri fréttir Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Simpsons-fjölskyldan snýr aftur á hvíta tjaldið Nextar og Sinclair sýna þætti Kimmels aftur Hanna Björk verðlaunuð af leikstjórum á Norðurlöndum Vaða beint í aðra bók eftir Sigríði Hagalín Baywatch aftur á skjáinn Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bestu hlutverk Roberts Redford: Sjarmatröll og skilgreiningin á kvikmyndastjörnu Tjáir sig um erfiðar tökur: Engir meðleikarar og enginn leikstjóri Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Sophie Turner verður Lara Croft Strax búinn að tilkynna Ofurmenni morgundagsins Kim Novak heiðursgestur RIFF Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð Sjá meira