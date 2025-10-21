Íslensku sjónvarpsverðlaunin verða veitt í fyrsta sinn þann 30. október í Gamla bíói. Veitt verða verðlaun fyrir sjónvarpsefni sem var frumsýnt á árunum 2023 og 2024. Síminn, Sýn og Rúv standa að verðlaununum.
Í morgun voru tilnefningar kynntar fyrir árið 2023 og nú má sjá tilnefningar fyrir árið 2024. Ástæðan að nú er veitt verðlaun fyrir tvö ár er að Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían tók ákvörðun að verðlauna eingöngu fyrir kvikmyndir á hinum árlegu Eddu-verðlaunum.
Tilnefningar fyrir flokkana fyrir árið 2024 má sjá hér fyrir neðan: