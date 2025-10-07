Bíó og sjónvarp

Ben Affleck og Jennifer Lopez á dreglinum í New York.
Ben Affleck og Jennifer Lopez á dreglinum í New York. Getty

Jennifer Lopez og Ben Affleck voru saman á rauða dreglinum í New York í gær vegna frumsýningar á nýrri söngleikjamynd. Var þetta í fyrsta skiptið sem hjónin fyrrverandi sjást opinberlega saman síðan þau ákváðu að skilja í fyrra.

Söngleikjamyndin The Kiss of the Spider Woman, sem byggir á samnefndum söngleik, eftir Billy Condon með Jennifer Lopez og Diego Luna í aðalhlutverkum var frumsýnd í New York í gær.

Ben og Jennifer voru alúðleg hvort við annað.Getty

Skiljanlega var Lopez mætt enda aðalnúmerið en fólki kom á óvart að Affleck skyldi mæta. Affleck var þó ekki bara mættur á frumsýninguna til að styðja við fyrrverandi eiginkonu sína heldur er Artists Equity, framleiðslufyrirtæki Affleck, einn af framleiðendum myndarinnar.

Lopez sótti um skilnað frá Affleck í ágúst 2024 eftir rúmlega tveggja ára hjónaband og gekk skilnaðurinn endanlega í gegn í febrúar á þessu ári. Lopez lýsti skilnaðinum sem „því besta sem hefur komið fyrir mig“ og hefur lýst því yfir að hún muni ekki giftast aftur. 

„Hún er mögnuð í þessari mynd,“ sagði Affleck um eiginkonu sína fyrrverandi. Þá hrósaði hann henni fyrir gott vinnusiðferði og dugnað.

„Ég get bara ekki beðið eftir því að þið, áhorfendurnir, sjáið myndina. Ég er eins stoltur af þessari mynd og nokkurri annarri sem ég hef verið viðriðinn. Ég er mjög spenntur fyrir því að vera hérna í kvöld,“ sagði hann jafnframt.

The Kiss of the Spider Woman fjallar um pólitíska fangann Valentín (Diego Luna) sem deilir klefa með fanganum Molina (Tonatiuh) sem segir honum sögu af uppáhalds Hollywood-dívunni sinni, Ingrid Luna (Lopez).

