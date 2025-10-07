Saman á rauða dreglinum Magnús Jochum Pálsson skrifar 7. október 2025 09:47 Ben Affleck og Jennifer Lopez á dreglinum í New York. Getty Jennifer Lopez og Ben Affleck voru saman á rauða dreglinum í New York í gær vegna frumsýningar á nýrri söngleikjamynd. Var þetta í fyrsta skiptið sem hjónin fyrrverandi sjást opinberlega saman síðan þau ákváðu að skilja í fyrra. Söngleikjamyndin The Kiss of the Spider Woman, sem byggir á samnefndum söngleik, eftir Billy Condon með Jennifer Lopez og Diego Luna í aðalhlutverkum var frumsýnd í New York í gær. Ben og Jennifer voru alúðleg hvort við annað.Getty Skiljanlega var Lopez mætt enda aðalnúmerið en fólki kom á óvart að Affleck skyldi mæta. Affleck var þó ekki bara mættur á frumsýninguna til að styðja við fyrrverandi eiginkonu sína heldur er Artists Equity, framleiðslufyrirtæki Affleck, einn af framleiðendum myndarinnar. Lopez sótti um skilnað frá Affleck í ágúst 2024 eftir rúmlega tveggja ára hjónaband og gekk skilnaðurinn endanlega í gegn í febrúar á þessu ári. Lopez lýsti skilnaðinum sem „því besta sem hefur komið fyrir mig“ og hefur lýst því yfir að hún muni ekki giftast aftur. „Hún er mögnuð í þessari mynd,“ sagði Affleck um eiginkonu sína fyrrverandi. Þá hrósaði hann henni fyrir gott vinnusiðferði og dugnað. „Ég get bara ekki beðið eftir því að þið, áhorfendurnir, sjáið myndina. Ég er eins stoltur af þessari mynd og nokkurri annarri sem ég hef verið viðriðinn. Ég er mjög spenntur fyrir því að vera hérna í kvöld,“ sagði hann jafnframt. The Kiss of the Spider Woman fjallar um pólitíska fangann Valentín (Diego Luna) sem deilir klefa með fanganum Molina (Tonatiuh) sem segir honum sögu af uppáhalds Hollywood-dívunni sinni, Ingrid Luna (Lopez). Bandaríkin Ástin og lífið Hollywood Bíó og sjónvarp Tengdar fréttir Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Aðdáendur stórstjörnunnar Jennifer Lopez ráku upp stór augu þegar hún birti mynd af sér á samfélagsmiðlum í vikunni með gullmen um hálsin sem virtist vera með áletruninni „Bennifer“ - sem er samsett nafn hennar og fyrrverandi eiginmanns hennar Ben Affleck. 30. september 2025 13:28 Lét papparassa heyra það Bandaríska söng- og leikkonan Jennifer Lopez lét papparassa heyra það sem angraði hana og sautján ára gamlan son hennar Emme á rauða dreglinum þar sem þau mættu á frumsýningu söngleiksins Othello á Broadway. 27. mars 2025 08:36 Sögð vera æf vegna myndanna af Ben Affleck Bandaríska söngkonan Jennifer Lopez er æf yfir myndum sem birst hafa í bandarískum miðlum af fyrrverandi eiginmanni hennar Ben Affleck með fyrrverandi eiginkonu hans Jennifer Garner. Hún upplifir myndirnar sem salt í sárin eftir erfiðan skilnað. 7. mars 2025 10:03 Mest lesið Friðrik Ómar bauð upp á sveppi – og Villi hefði elskað það! Gagnrýni Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Lífið Kossaflens á klúbbnum Lífið „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Lífið Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð Lífið Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Lífið Saman á rauða dreglinum Bíó og sjónvarp „Ég hef tapað vinum á því að eiga peninga“ Lífið Herra stal hund Sunnevu og mætti með hann í Bannað að hlæja Lífið Enn veldur Britney áhyggjum Lífið Fleiri fréttir Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Simpsons-fjölskyldan snýr aftur á hvíta tjaldið Nextar og Sinclair sýna þætti Kimmels aftur Hanna Björk verðlaunuð af leikstjórum á Norðurlöndum Vaða beint í aðra bók eftir Sigríði Hagalín Baywatch aftur á skjáinn Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bestu hlutverk Roberts Redford: Sjarmatröll og skilgreiningin á kvikmyndastjörnu Tjáir sig um erfiðar tökur: Engir meðleikarar og enginn leikstjóri Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Sophie Turner verður Lara Croft Strax búinn að tilkynna Ofurmenni morgundagsins Kim Novak heiðursgestur RIFF Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð Sjá meira