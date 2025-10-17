Nýr verðlaunagripur Íslensku sjónvarpsverðlaunanna, sem fara fram í fyrsta sinn í lok mánaðar, er hannaður af Stefáni Finnbogasyni. Gripurinn sækir innblástur í gömlu stillimyndina og textavarpið en ásýnd verðlaunanna er í sama dúr.
Íslensku sjónvarpsverðlaunin verða haldin í fyrsta sinn fimmtudagskvöldið 30. október í Gamla bíói en ljósvakamiðlarnir Sjónvarp Símans, Sýn og RÚV standa að verðlaununum. Veitt verða verðlaun fyrir sjónvarpsefni sem var frumsýnt á sjónvarpsstöðvum miðlanna frá 2023 til 2024 þar sem ekki hafa verið veitt verðlaun fyrir það tímabil síðastliðin ár.
„Um er að ræða uppskeruhátíð sjónvarpsgeirans, eiginlega árshátíð og má geta þess að hátíðin verður einmitt ekki sýnd í sjónvarpi. Veislustjórar kvöldsins verða kunnar fyrrum sjónvarpsstjörnur, þau Björg Magnúsdóttir og Logi Bergmann Eiðsson,“ segir í tilkynningu frá verðlaununum.
Hulunni var svipt af verðlaunagrip hátíðarinnar í dag en hann er hannaður af leikmyndahönnuðinum Stefáni Finnbogasyni. Ásýnd verðlaunanna rímar svo við verðlaunagripinn og þar má einnig sjá klassísk minni frá Textavarpinu.
„Gripurinn er úr hnotu og gleri og er litaglaðari en margur verðlaunagripurinn sem við þekkjum fyrir. Það mætti segja að gamla góða stillimyndin sé fyrirmynd en hún inniheldur grunnlitina og vísar veginn sem eins konar núllstilling. Þegar litirnir blandast síðan saman gerast töfrarnir “ segir Stefán.
Tilnefningar til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna verða tilkynntar á þriðjudag og fá þá allir aðstandendur tilnefndra verkefna gleðitíðindin auk upplýsinga um verðlaunakvöldið sjálft.
Fulltrúar íslensku sjónvarpsstöðvanna auglýsa eftir innsendingum til Íslensku sjónvarpsverðlaunna sem verða veitt í fyrsta sinn, frá ákvörðun Eddunnar að beina sjónum eingöngu að kvikmyndagerð, 30. október næstkomandi.