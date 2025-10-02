Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. október 2025 12:17 Pasha Talankin fær ekki vegabréfsáritun til að fara frá Rússlandi á RIFF. Rússneskur kvikmyndagerðarmaður, sem sýnir heimildarmyndina Smákarl gegn Pútín á RIFF, nær ekki að fylgja myndinni til Íslands þar sem afgreiðslu vegabréfs hans „hefur verið frestað“ af rússneskum yfirvöldum. Smákarl gegn Pútín/Mr. Nobody Against Putin segir frá Pavel „Pasha“ Talankin, grunnskólakennara í rússneskum smábæ, sem er skyldaður til að hamra á boðskap ríkisins fyrir hernaði þegar innrásin í Úkraínu hefst. Áróður Kremlar gegnsýrir skólastarfið og Pasha byrjar að skrásetja breytingar á skólastarfinu. Til stóð að Talankin, sem stendur að baki myndinni ásamt leikstjóranum David Borenstein, myndi vera viðstaddur sýningu myndarinnar á RIFF á morgun og taka þátt í umræðum að sýningu lokinni. Einnig ætlaði hann að vera með „Spurt & svarað“ að lokinni sýningu á laugardaginn, 4. október. Nú er hins vegar ljóst að rússnesk yfirvöld neita að láta hann fá vegabréfsáritun í tæka tíð fyrir ferðina til Íslands, þar sem „afgreiðslu hefur verið frestað“. Pasha mun því að öllum líkindum ekki komast á RIFF og er það ákaflega miður. Myndin verður engu að síður sýnd enda um stórfróðlega og spennandi mynd að ræða. „Við erum í sambandi við aðstoðarmanninn hans, þeir áttu báðir að koma til landsins í dag, Pasha og Daniel, danski kvikmyndagerðarmaðurinn,“ segir Hrönn Marínósdóttir, framkvæmdastjóri RIFF. „Þeir segja bara að þetta sé óvænt en samt mörg dæmi um að það sé verið að draga það að veita brottfararleyfi og halda pössum fólks,“ segir hún um Pasha. „Við erum ekki alveg búin að gefa upp alla von en þetta lítur ekki sérlega vel út.“ Rússland RIFF Bíó og sjónvarp Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Lífið Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal Lífið Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Lífið Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn Lífið Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Lífið „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Lífið Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Bíó og sjónvarp Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Lífið Hvenær verður afbrýðisemi út í fortíð maka að þráhyggju? Lífið Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Lífið Fleiri fréttir Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Simpsons-fjölskyldan snýr aftur á hvíta tjaldið Nextar og Sinclair sýna þætti Kimmels aftur Hanna Björk verðlaunuð af leikstjórum á Norðurlöndum Vaða beint í aðra bók eftir Sigríði Hagalín Baywatch aftur á skjáinn Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bestu hlutverk Roberts Redford: Sjarmatröll og skilgreiningin á kvikmyndastjörnu Tjáir sig um erfiðar tökur: Engir meðleikarar og enginn leikstjóri Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Sophie Turner verður Lara Croft Strax búinn að tilkynna Ofurmenni morgundagsins Kim Novak heiðursgestur RIFF Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð Sjá meira