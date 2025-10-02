Bíó og sjónvarp

Rússar meina kvik­mynda­gerðar­manni að koma til Ís­lands

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Pasha Talankin fær ekki vegabréfsáritun til að fara frá Rússlandi á RIFF.
Rússneskur kvikmyndagerðarmaður, sem sýnir heimildarmyndina Smákarl gegn Pútín á RIFF, nær ekki að fylgja myndinni til Íslands þar sem afgreiðslu vegabréfs hans „hefur verið frestað“ af rússneskum yfirvöldum.

Smákarl gegn Pútín/Mr. Nobody Against Putin segir frá Pavel „Pasha“ Talankin, grunnskólakennara í rússneskum smábæ, sem er skyldaður til að hamra á boðskap ríkisins fyrir hernaði þegar innrásin í Úkraínu hefst. Áróður Kremlar gegnsýrir skólastarfið og Pasha byrjar að skrásetja breytingar á skólastarfinu.

Til stóð að Talankin, sem stendur að baki myndinni ásamt leikstjóranum David Borenstein, myndi vera viðstaddur sýningu myndarinnar á RIFF á morgun og taka þátt í umræðum að sýningu lokinni. Einnig ætlaði hann að vera með „Spurt & svarað“ að lokinni sýningu á laugardaginn, 4. október.

Nú er hins vegar ljóst að rússnesk yfirvöld neita að láta hann fá vegabréfsáritun í tæka tíð fyrir ferðina til Íslands, þar sem „afgreiðslu hefur verið frestað“. 

Pasha mun því að öllum líkindum ekki komast á RIFF og er það ákaflega miður. Myndin verður engu að síður sýnd enda um stórfróðlega og spennandi mynd að ræða.

„Við erum í sambandi við aðstoðarmanninn hans, þeir áttu báðir að koma til landsins í dag, Pasha og Daniel, danski kvikmyndagerðarmaðurinn,“ segir Hrönn Marínósdóttir, framkvæmdastjóri RIFF.

„Þeir segja bara að þetta sé óvænt en samt mörg dæmi um að það sé verið að draga það að veita brottfararleyfi og halda pössum fólks,“ segir hún um Pasha.

„Við erum ekki alveg búin að gefa upp alla von en þetta lítur ekki sérlega vel út.“

