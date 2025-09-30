Bíó og sjónvarp

Simpsons-fjölskyldan snýr aftur á hvíta tjaldið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gula fjölskyldan sem allir elska snýr aftur á hvíta tjaldið eftir langa bið.
Gula fjölskyldan sem allir elska snýr aftur á hvíta tjaldið eftir langa bið.

Simpsons-fjölskyldan snýr aftur á hvíta tjaldið árið 2027, tveimur áratugum eftir að síðasta kvikmyndin um fjöldskylduna kom í bíó.

Kvikmyndastúdíóið 20th Century Studios greindi frá fréttunum á mánudag með plakati fyrir framhaldsmyndina og þar kemur fram að von sé á myndinni 23. júlí 2027.

Hómer ætlar að fá sér meira.

Á hvítu plakatinu má sjá hönd Hómers teygja sig í bleikan kleinuhring alsettan nammi sem er í laginu eins og tölustafurinn 2. 

Fyrir ofan gula krumluna stendur „Homer's coming back for seconds“ sem er gott matar-orðagrín sem mætti snara á íslensku sem: „Homer ætlar í annan skammt“.

Rétt eins og fyrri myndin byggir framhaldið á sjónvarpsþáttunum The Simpsons eftir Matt Groening sem komu fyrst á skjáinn 1987 og hafa verið á Fox í 37 þáttaraðir. Eins og alþjóð veit fjalla þættirnir um dagsdagleg ævintýri hjónanna Homers og Marge og barnanna þeirra þriggja: Lisu, Bart og Maggie.

Loksins von á framhaldinu sem var lofað

Fyrri myndin sem kom út 27. júlí 2007 fjallaði um það þegar Homer mengar óvart vatnsból Springfield sem veldur þess að stór glerhvelfing er sett yfir bæinn. Myndin rakaði inn hálfum milljarði dala í bíóhúsum og endaði með því að hin þögla Maggie sagði að loknum kreditlistanum: „Framhald?“

Strax ári síðar staðfesti Groening að það yrði gerð önnur mynd Simpsons-fjölskylduna.

„Það mun gerast á einhverjum tímapunkti, en ég hef ekki hugmynd um hvenær. Fyrsta myndin tók okkur fjögur ár - aðallega af því að okkur líkar ekki að vinna neitt meira en við gerum nú þegar. Við munum koma að því, ég er viss um það,“ sagði Groening um framhaldið þá.

Sex árum síðar, árið 2014, greindi James L. Brooks, yfirframleiðandi Simpsons-þáttanna og einn handritshöfunda fyrri myndarinnar, frá því að Fox hefði leitað til hans fyrir gerð framhaldsmyndar.

Springfield-búar verða vonandi búnir að jafna sig eftir síðustu mynd.

Tíu ár liðu svo þar til Al Jean, annar yfirframleiðandi og handritshöfundur þáttanna, sagði að engar formlegar viðræður hefðu átt sér stað um framhaldið og handritsskrif væru ekki farin af stað. 

Auk þess sagði hann að Disney biði eftir því að sjá hvernig teiknimyndinni Inside Out 2 gengi í bíóhúsum eftir röð floppa hjá stúdíóinu. Inside Out 2 varð gríðarvinsæl og halaði inn 1,6 milljörðum dala. Nú er ljóst að viðræðurnar hafa farið á flug og framhaldið loksins farið í framleiðslu. Ekki liggur þó fyrir um hvað myndin fjallar nákvæmlega.

Bíó og sjónvarp Bandaríkin Hollywood

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.