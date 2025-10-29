Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2025 10:01 Eron Gojani þegar hann var kynntur sem nýr leikmaður HamKam í norsku úrvalsdeildinni. @HamKamFotball Eron Gojani, leikmaður Íslendingaliðsins HamKam í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta, var ákærður fyrir aðild að líkamsárás fyrr á þessu ári. Nú hefur átján ára gamli drengurinn verið sýknaður. Lögmaður Gojani staðfesti fréttirnar við TV2. Sextán ára drengur var stunginn í maí en upp kom um tengsl Gojani við árásina eftir að hann sendi félaga sínum skilaboð á Snapchat. Þar á Gojani að hafa sagst hafa dreymt um að drepa fórnarlambið og þá eins sársakafullt og hægt væri. HamKam-spiller Eron Gojani frikjent i voldssak https://t.co/huwSDs1lf4— VG Sporten (@vgsporten) October 28, 2025 Gojani var ákærður ásamt fimm öðrum. Hann hélt því fram að ekki ætti að taka orð hans bókstaflega þar sem þetta væri bara götumál og ætti ekki að taka alvarlega. Gojani segist ekki umgangast ofbeldismenn en sagðist taka ábyrgð á gerðum sínum. Dómurinn er ítarlegur og góður að mati Gojani. „Hann er feginn og ánægður með að honum sé loksins trúað. Við sem vörðum hann höfum verið skýr allan tímann um að sýknudómur hafi verið það eina rétta í stöðunni,“ sagði Mads Hasle frá lögfræðistöðinni Hasle við sjónvarpsstöðina. Í september bárust fréttir af því að leikmaður úrvalsdeildarinnar hefði verið ákærður í alvarlegu ofbeldismáli. Gojani kom fram fyrr í þessum mánuði í staðarblaðinu Hamar Arbeiderblad, þar sem hann staðfesti að hann væri sá sem var ákærður, og baðst afsökunar á því sem hafði gerst. „Það var aldrei ætlunin að eitthvað slíkt gerðist. Ég biðst afsökunar,“ sagði Gojani þá við HA. Eron Gojani er miðjumaður og liðfélagi Viðars Ara Jónssonar hjá HamKam. Hann hefur spilað þrjá deildarleiki á tímabilinu. ✍️ 𝐕𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐥 𝐨𝐬𝐬, 𝐄𝐫𝐨𝐧 𝐆𝐨𝐣𝐚𝐧𝐢 💚Kantspilleren kommer fra EIK Tønsberg og har signert en kontrakt ut 2027-sesongen. 🤝 pic.twitter.com/UhxQfChsqE— HamKam (@HamKamFotball) August 28, 2025 Norski boltinn Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Óskar Hrafn fer ekki fet Íslenski boltinn Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Fótbolti Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Barnabarn Donalds Trump keppir á LPGA-mótaröðinni Golf Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Enski boltinn Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Fótbolti Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Enski boltinn Fleiri fréttir Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Stuðningsmaður RB Leipzig lést á bikarleiknum í gærkvöldi Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Spánn og Þýskaland mætast í úrslitum Anguissa hetja meistaranna Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Jón Dagur gulltryggði sigurinn með sínu fyrsta marki Leikið á Þróttaravelli á miðvikudag Vinícius Júnior íhugar að yfirgefa Real Madríd Kaupir sér tveggja milljarða króna hús Alexander Máni með fimm mörk í tveimur leikjum og Ísland áfram Birnir frá Akureyri í Garðabæ Klobbaði íslensku strákana og fór á flug á netmiðlum Hættir með Fram Landsliðskonur aðstoðuðu ökumenn í vanda Landsleiknum aflýst og framhaldið óljóst Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Vonast til að komast í Kórinn: „Menn hafa aldrei séð annað eins“ „Alltaf gaman að fá nýjar raddir inn“ Gleðifréttir fyrir Argentínumenn: Messi vill spila á HM Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Nýi íþróttastjóri Kjartans stal mörgæs og endaði í fangelsi í Singapúr Tyrkneska sambandið segir dómara hafa veðjað á þúsundir leikja Sjá meira