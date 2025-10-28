Kaupir sér tveggja milljarða króna hús

Hinn átján ára gamli Lamine Yamal er að flytja og nýja heimilið er ekkert venjulegt hús.
Yamal flytur í gömlu lúxushöll Barcelona goðsagnarinnar Gerard Pique og kólumbísku tónlistakonunnar Shakiru.
Húsið er metið á fjórtán milljónir evra eða um tvo milljarða íslenskra króna.
Yamal hefur verið mikið í sviðsljósinu að undanförnu. Bæði fyrir frammistöðu sína innan vallar sem utan.
Yamal er orðinn það stór stjarna á Spáni að hann þurfti að finna sér stað þar sem þessi átján ára gamli leikmaðurinn getur búið í friði og ró og notið bestu mögulegu skilyrða til að halda áfram að standa sig fyrir Barcelona og spænska landsliðið.
Það hlýtur út fyrir að höll Gerard Pique og Shakiru sé lausnin.
Samkvæmt spænska blaðinu El Pais ætlar Yamal, eftir nokkurra mánaða undirbúningsvinnu, að kaupa eitt umtalaðasta heimili fræga fólksins á Spáni.
Húsið fór á markað eftir að Gerard Piqué og Shakiru slitu sambandi sínu.
Húsið var hannað árið 2012 með það að markmiði að hýsa heimsstjörnur eins og Piqué og Shakiru - með öllum þeim öryggisbúnaði sem fylgir því. Eftir að fræga parið slitu sambandi árið 2022 hefur það hins vegar staðið autt.
Húsið er líka staðsett steinsnar frá æfingaaðstöðu FC Barcelona á Esplugues de Llobregat-svæðinu, þar sem nokkrar stjörnur Barça búa nú þegar.
Íbúðabyggðin er metin, samkvæmt Marca, á fjórtán milljónir evra (yfir tvo milljarða króna) og inniheldur þrjár byggingar á samtals 3800 fermetra lóð. Við það bætist bæði inni- og útisundlaug, líkamsræktaraðstaða og ýmsum öðrum þægindum.