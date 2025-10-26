Real vann í mögnuðum El Clásico

Real Madrid hafði betur gegn Barcelona í El Clásico í dag, 2-1, í leik sem var hreint stórkostleg skemmtun, og er nú með fimm stiga forskot á toppi spænsku 1. deildarinnar í fótbolta.
Óhætt er að segja að leikurinn hafi staðið undir væntingum og til að mynda voru þrjú rangstöðumörk skoruð, eitt víti fór í súginn og annað víti var dæmt af, til viðbótar við mörkin þrjú sem fengu að standa.
Enski landsliðsmaðurinn Jude Bellingham reyndist Real afaar dýrmætur í leiknum. Liðið komst yfir eftir tuttugu mínútna leik þegar Bellingham þræddi boltann frábærlega fram á Kylian Mbappé sem skoraði.
Barcelona náði að jafna á 38. mínútu þegar Fermin Lopez skoraði úr skyndisókn, eftir sendingu frá Marcus Rashford, en Bellingham skoraði svo sjálfur af stuttu færi á 43. mínútu eftir skallasendingu frá Eder Militao.
Mbappé hefði getað endað með fleiri mörk í leiknum því tvö marka hans í fyrri hálfleik voru dæmd af vegna rangstöðu, líkt og mark frá Bellingham um miðjan seinni hálfleik. Þá átti Mbappé víti á 52. mínútu sem Wojciech Szczesny náði að verja.
Börsungar reyndu hvað þeir gátu að jafna metin en tókst það ekki og ekki bætti úr skák að Pedri skyldi fá sitt annað gula spjald og þar með rautt, fyrir tæklingu í Aurelien Tchouameni á tíundu mínútu uppbótartíma.
Xabi Alonso fagnaði þar með sigri í fyrsta El Clásico sínum sem þjálfari og hefur Real undir hans stjórn unnið níu af tíu fyrstu deildarleikjunum. Liðið er með 27 stig en Barcelona kemur næst með 22 og Villarreal er í 3. sæti með 20 stig.