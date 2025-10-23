Freyr stýrði Brann til sigurs á Rangers og Albert skoraði

Norska Íslendingafélagið Brann heldur áfram að gera frábæra hluti í Evrópudeildinni en liðið vann skoska stórliðið Rangers í kvöld. Það gekk ekki vel hjá Aston Villa í Hollandi í sömu keppni. Albert Guðmundsson kórónaði sigur Fiorentina með marki
Brann vann leikinn 3-0 eftir að hafa verið 1-0 yfir í hálfleik.
Freyr Alexandersson er að gera frábæra hluti með norska liðið og Eggert Aron Guðmundsson var í byrjunarliðinu í kvöld.
Mörkin skoruðu Emil Kornvig á 40. mínútu og Jacob Lungi Sörensen á 55. mínútu. Noah Holm skoraði síðan þriðja markið á 79. mínútu.
Eggert Aron var öflugur inn á þriggja manna miðju liðsins.
Aston Villa tapaði á sama tíma á móti hollenska félaginu Go Ahead Eagles 2-1.
Evann Guessand kom Villa yfir strax á fjórðu mínútu en Mathis Suray jafnaði metin á 42. mínútu og Mats Deijl kom Örnunum yfir á 61. mínútu.
Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina unnu 3-0 útisigur á Rapid Vín í Austurríki.
Edin Dzeko lagði fyrst upp mark fyrir Cher Ndour á 9. mínútu og skoraði síðan sjálfur á 48. mínútu.
Albert Guðmundsson kom inn á sem varamaður á 76. mínútu og innsiglaði sigurinn með þriðja markinu á 88. mínútu. Markið skoraði Albert með vinstri fótar skoti utarlega úr teignum.