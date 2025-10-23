Eftir að hafa gert frábæra hluti með Völsung í 1. deild karla í fótbolta í sumar er Aðalsteinn Jóhann Friðriksson orðinn þjálfari kvennaliðs Þórs/KA í Bestu deildinni.
Aðalsteinn Jóhann var kynntur til leiks hjá Þór/KA í gær og skrifaði undir samning sem gildir til ársins 2028.
Hann tekur við af sveitunga sínum, Jóhanni Kristni Gunnarssyni sem tekinn er við Þrótti, en báðir eru þeir frá Húsavík. Raunar er það svo að Aðalsteinn Jóhann lék í mörg ár undir stjórn Jóhanns Kristins hjá Völsungi og þeir þekkjast afar vel.
Eftir að Jóhann Kristinn hætti var Aðalsteinn Jóhann fyrsti kostur Akureyringa og gengu viðræður vel fyrir sig. Hann tekur við liði sem endaði í efsta sæti neðri hluta Bestu deildarinnar, eða í 7. sæti.
„Ég tel mig vera að taka við góðu búi af forvera mínum og hlakka mikið til að byrja að vinna með liðinu. Það verða alltaf einhverjar breytingar milli ára og eins þegar nýr þjálfari tekur við skútunni. En ég hef miklar væntingar til þess að þetta verði bæði skemmtilegt og gjöfult nýtt samband,“ segir Aðalsteinn Jóhann á vef Þórs/KA.
Hann veit vel hvað hann er að fara út í etir náið samstarf með Þór/KA þegar hann var þjálfari kvennaliðs Völsungs.
„Mér hefur hefur alltaf fundist heillandi ára yfir Þór/KA. Stelpurnar eru metnaðarfullar og hafa búið til gott æfingaumhverfi sem verður gaman að stíga inn í og spennandi að vera þátttakandi í því starfi.“ segir Aðalsteinn Jóhann.
Aðalsteinn Jóhann er aðeins 34 ára gamall en hefur þrátt fyrir það þjálfað bæði karla- og kvennalið Völsungs undanfarin ár, kvennaliðið í sex ár og karlaliðið í þrjú, með eftirtektarverðum árangri. Meðal annars kom hann karlaliði Völsungs upp í næstefstu deild, Lengjudeildina, og tryggði sæti liðsins þar með öruggum hætti á nýafstaðinni leiktíð.
Hann á jafnframt að baki langan feril og hefur unnið farsælt starf sem þjálfari í yngri flokkum Völsungs. Þá er hann einnig næstleikjahæstur í sögu Völsungs, en hann var leikmaður félagsins frá 17 ára aldri, 2008-2022.