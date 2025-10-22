Chelsea bauð upp á markaveislu á Brúnni

Chelsea fór illa með hollenska liðið Ajax í Meistaradeildinni í kvöld og vann 5-1 stórsigur.
Ajax missti mann af velli með rautt spjald strax á fimmtándu mínútu og eftir það var róðurinn afar þungur fyrir hollenska liðið.
Chelsea komst í 2-0 með mörkum Marc Guiu og Moisés Caicedo en Wout Weghorst minnkaði muninn úr víti á 33. mínútu.
Chelsea fékk síðan tvö víti undir lok fyrri hálfleiks. Enzo Fernández skoraði úr því fyrra en unglingurinn Estevao úr því síðara.
Chelsea var því 4-1 yfir í hálfleik og komst síðan í 5-1 með marki Tyrique George eftir aðeins þriggja mínútna leik í seinni. George hafði komið inn á sem varamaður í hálfleiknum.
Chelsea hefur þar með unnið tvo leiki í röð í Meistaradeildinni eftir tap í fyrsta leik en Ajax-menn hafa aftur á móti tapað öllum sínum leikjum til þessa.