Haaland skorar og skorar og Man City heldur áfram að vinna 21. október 2025 20:50 Erling Haaland fagnar marki sínu fyrir Manchester City í kvöld. EPA/Andreu Esteban Erling Haaland var áfram á skotskónum þegar Manchester City sótti sigur suður til Spánar í Meistaradeildinni í kvöld. Manchester City vann þá 2-0 útisigur á Villarreal. Erling Haaland kom City í 1-0 á 17. mínútu eftir stoðsendingu frá Rico Lewis með dæmigerðu framherjamarki eftir fyrirgjöf. Bernardo Silva bætti við marki á 40. mínútu með skalla eftir sendingu frá Savinho. Haaland er þar með kominn með fimmtán mörk í ellefu leikjum á leiktíðinni þar af eru fögur mörk í þremur leikjum í Meistaradeildinni. City er með sjö stig af níu mögulegum í fyrstu þremur Meistaradeildarleikjum tímabilsins. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla