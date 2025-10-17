Enski boltinn

Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd

Sindri Sverrisson skrifar
Mohamed Salah er að sjálfsögðu með mark á listanum. Getty

Glæsilegar bakfallsspyrnur og bombur frá Gerrard og Scholes eru á meðal tíu bestu markanna sem skoruð hafa verið í rimmum Liverpool og Manchester United í gegnum tíðina.

Liverpool og United mætast á Anfield á sunnudaginn klukkan 15:30, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Fimm stigum munar á liðunum en Liverpool er í 2. sæti og United í því tíunda.

Liðin hafa marga hildina háð og hér að neðan má sjá tíu af bestu mörkunum úr þessum leikjum, og hver veit nema að enn glæsilegri mörk bætist við á sunnudaginn.

Klippa: Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd

Upphitun fyrir leikinn hefst á Sýn Sport klukkan 14:45 á sunnudaginn.

