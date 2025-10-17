Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd

Glæsilegar bakfallsspyrnur og bombur frá Gerrard og Scholes eru á meðal tíu bestu markanna sem skoruð hafa verið í rimmum Liverpool og Manchester United í gegnum tíðina.
Liverpool og United mætast á Anfield á sunnudaginn klukkan 15:30, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Fimm stigum munar á liðunum en Liverpool er í 2. sæti og United í því tíunda.
Liðin hafa marga hildina háð og hér að neðan má sjá tíu af bestu mörkunum úr þessum leikjum, og hver veit nema að enn glæsilegri mörk bætist við á sunnudaginn.
Liverpool og Manchester United mætast á sunnudaginn í uppgjöri erkifjendanna sem jafnframt eru sigursælustu fótboltalið Englands. Hatrið á milli liðanna á sér langa sögu og mikið er í húfi í stórleiknum á Anfield, eins og fjallað er um í frábæru upphitunarmyndbandi frá ensku úrvalsdeildinni sem ætti að koma öllum í rétta gírinn.
Brasilíski markvörðurinn Alisson verður ekki með Liverpool í stórleiknum gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.
Á sunnudaginn tekur Liverpool á móti Manchester United í stórleik 8. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar. Heldur Mohamed Salah áfram að gera Rauðu djöflunum grikk?