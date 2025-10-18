Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, og fyrirliði liðsins, Virgil van Dijk, hafa komið Florian Wirtz til varnar eftir rólega byrjun Þjóðverjans á tímabilinu. Slot segir að lukkan hafi ekki verið með Wirtz í liði það sem af er vetrar.
Liverpool keypti Wirtz frá Bayer Leverkusen fyrir 116 milljónir punda í sumar. Hann var dýrasti leikmaður í sögu félagsins þar til það gekk frá kaupunum á Alexander Isak á lokadegi félagaskiptagluggans.
Wirtz hefur ekki komið að marki í fyrstu sjö leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og fyrstu tveimur í Meistaradeild Evrópu. Slot og Van Dijk eru sannfærðir um að það breytist fljótlega.
„Ef þú hefur verið keyptur fyrir svona mikinn pening horfir fólk aðallega á mörk og stoðsendingar en hann gæti verið búinn að leggja upp 6-7 mörk nú þegar,“ sagði Slot.
„Ef þú horfir á sendingarnar sem hann hefur gefið á samherja sína sem hafa ekki leitt til marka. Besta dæmið er Chelsea-leikurinn þegar hann átti frábæra sendingu á Mohamed Salah mínútu eftir að hann kom inn á. Fyrir Mo er þetta mark í 99 af hverjum hundrað tilfellum. Ég verð að segja 98 af hundrað því í síðasta sinn sem hann fékk svona bolta var frá Wirtz gegn Atlético Madrid en hann skaut í stöng.“
Slot sagði ennfremur að það væri eðlilegt að það tæki tíma fyrir leikmenn að aðlagast ensku úrvalsdeildinni og ítrekað að Wirtz væri óheppinn að vera ekki búinn að leggja upp nokkur mörk.
Van Dijk kveðst sannfærður um að Wirtz sýni sínar bestu hliðar með Liverpool áður en langt um líður.
„Aðalmálið er að þegar leikmenn koma inn, sérstaklega fyrir mikinn pening, er að þeim finnist þeir vera velkomnir, heimilislífið sé í góðu lagi og fjölskyldan ánægð. Ef það er til staðar blómstrarðu,“ sagði Van Dijk.
„Ofan á það, í hvaða starfsgrein sem er, þarftu tíma til aðlagast hlutunum, kynnast samherjum, hvað þeir vilja gera og kröfunum í ensku úrvalsdeildinni og hjá Liverpool. Þetta er fullkomlega eðlilegt. Við lifum í veröld þar sem er erfitt að fá frið frá öllu utanaðkomandi en svo lengi sem við og Liverpool horfum á hlutina eins og ég geri, að við viljum bæta okkur, verður þetta allt í himnalagi.“
Liverpool tapaði síðustu þremur leikjum sínum fyrir landsleikjahléið og missti toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar til Arsenal. Liverpool tekur á móti Manchester United í stórleik 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á morgun.
Leikur Liverpool og Manchester United hefst klukkan 15:30 á sunnudaginn og verður sýndur beint á Sýn Sport. Upphitun fyrir leikinn hefst klukkan 14:45.
