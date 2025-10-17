Skjátlaðist um Palmer sem verður lengi frá keppni Sindri Sverrisson skrifar 17. október 2025 10:31 Enzo Maresca þarf að stóla á aðra en Cole Palmer næstu vikurnar. EPA/PETER POWELL Chelsea verður að spjara sig án Cole Palmer í að minnsta kosti sex vikur til viðbótar, vegna nárameiðsla sem hann glímir við. Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, staðfesti þetta á blaðamannafundi í dag þegar hann fór yfir meiðslastöðuna hjá Chelsea. Blaðakona spurði Maresca sérstaklega út í stöðuna á Palmer, í ljósi þess að Maresca hafði sagst, fyrir landsleikjahléið, vonast til þess að Palmer gæti spilað núna um helgina. Chelsea sækir Nottingham Forest heim í hádeginu á morgun. „Ég hafði rangt fyrir mér. Því miður þarf hann að vera frá keppni í sennilega sex vikur í viðbót,“ sagði Maresca. „Við reynum bara að vernda Cole eins og við getum og mikilvægast er að hann verði fullkomlega klár í slaginn þegar hann mætir aftur,“ sagði Maresca. Palmer missir af fjölda leikja og verður líklega ekki með fyrr en síðustu helgina í nóvember, þegar Chelsea tekur á móti Arsenal í stórleik. Áður spilar liðið meðal annars við Ajax og Barcelona í Meistaradeild Evrópu og grannaslag við Tottenham 1. nóvember. Levi Colwill og Liam Delap eru eftir sem áður frá keppni vegna meiðsla og Benoit Badiashile verður frá keppni fram í desember vegna vöðvameiðsla, sagði Maresca. Vafi er svo um stöðuna á fleirum: „Moi [Caicedo], Enzo [Fernandez] og [Joao] Pedro tóku ekki þátt í æfingu í gær. Við sjáum til hvort þeir verði með í dag. Reece [James] er í lagi, hann er alveg klár í slaginn,“ sagði Maresca. Enski boltinn Mest lesið Grunur um nauðgun á heimili Schumachers Formúla 1 Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi Enski boltinn Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Íslenski boltinn Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Enski boltinn Prufa ný VAR-spjöld fyrir þjálfara Fótbolti Báru saman lið Rikka G og Egils Ploder í Fantasýn: „Rikka gengur aðeins betur“ Enski boltinn „Skora á yfirvöld að afturkalla þessa huglausu ákvörðun“ Enski boltinn Furðulegasta hlaup ársins innihélt skyldustopp á Taco Bell Sport Ronaldo þénar 150 milljónum meira en Messi Fótbolti Mamardashvili í markinu gegn United Enski boltinn Fleiri fréttir Skjátlaðist um Palmer sem verður lengi frá keppni Mamardashvili í markinu gegn United Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Báru saman lið Rikka G og Egils Ploder í Fantasýn: „Rikka gengur aðeins betur“ Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi „Skora á yfirvöld að afturkalla þessa huglausu ákvörðun“ Hatrið á sér heillanga sögu: Hitað upp fyrir uppgjör ensku risanna Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Móðgaði Everton sem svaraði fyrir sig á samfélagsmiðlum Coote viðurkennir að hafa framleitt barnaníðsefni Ødegaard frá fram yfir næsta landsleikjahlé Brakið úr bílslysi Michail Antonio var til sölu á eBay Rooney er ósammála Gerrard Haaland og Glasner bestir í september Fæddist með gat á hjartanu Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu Matti Villa efstur í Víkingsdeildinni í Fantasy en þjálfarinn á botninum Gætu spilað á Wembley ef Emirates fær Real Madrid uppfærslu Telja að leikmenn United styðji Ruben Amorim Segir leikmenn í gullkynslóð Englands hafa verið „sjálfhverfir lúserar“ Raya að skrifa undir nýjan samning Haaland hefur skorað á öllum völlum nema einum Tíu milljóna punda kjarakaup John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Sjá meira