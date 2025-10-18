Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn

Jean-Philippe Mateta skoraði þrennu þegar Crystal Palace gerði 3-3 jafntefli við Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í dag. Jöfnunarmarkið kom á 97. mínútu en með því kom Mateta í veg fyrir að Bournemouth færi á topp deildarinnar.
Bournemouth komst í 0-2 með tveimur mörkum hins nítján ára Frakka, Eli Junior Kroupi, í fyrri hálfleik en landi hans, Mateta, jafnaði fyrir Palace með tveimur mörkum með fimm mínútna millibili um miðjan seinni hálfleik.
Þegar ein mínúta var til leiksloka kom Ryan Christie gestunum yfir eftir sendingu frá Marcus Tavernier. Í uppbótartíma fengu heimamenn vítaspyrnu sem Mateta tók og skoraði úr af öryggi, sitt þriðja mark. Hann fékk svo dauðafæri skömmu síðar en skaut yfir.
Bournemouth er í 4. sæti deildarinnar með fimmtán stig en Palace í því áttunda með þrettán stig.
Danny Welbeck var hetja Brighton gegn Newcastle United. Mávarnir unnu 2-1 sigur og komust þar með upp í 9. sæti deildarinnar. Newcastle er í 12. sæti deildarinnar með níu stig.
Welbeck kom Brighton yfir þegar hann lyfti boltanum smekklega yfir Nick Pope á 41. mínútu. Nick Woltemade jafnaði með glæsilegri hælspyrnu á 76. mínútu en sex mínútum fyrir leikslok skoraði Welbeck annað mark sitt með skoti frá vítateigslínunni.
Burnley vann nýliðaslaginn gegn Leeds United, 2-0. Lesley Ugochukwu og Loum Tchaouna skoruðu mörk Burnley sem er í 17. sæti deildarinnar með sjö stig, einu stigi á eftir Leeds sem er í 15. sætinu.
Þá vann Sunderland 2-0 sigur á Wolves sem er áfram á botni deildarinnar og hefur ekki unnið leik. Nordi Mukiele og Ladislav Krejcí (sjálfsmark) skoruðu fyrir Sunderland sem er í 7. sæti deildarinnar með fjórtán stig.