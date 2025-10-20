Dyche færist nær Forest Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. október 2025 10:04 Sean Dyche er þrautreyndur stjóri. epa/VINCE MIGNOTT Margt bendir til þess að Sean Dyche verði næsti knattspyrnustjóri Nottingham Forest. Ange Postecoglou var rekinn frá félaginu í fyrradag. Forest tapaði 0-3 fyrir Chelsea á City Ground á laugardaginn. Skömmu eftir leik var Postecoglou sagt upp störfum. Hann stýrði Forest aðeins í átta leikjum en liðið vann engan þeirra. Dyche var fljótlega orðaður við Forest og samkvæmt enskum fjölmiðlum er hann líklegastur til að taka við Nottingham-liðinu. Góður gangur er í viðræðum Forest og Dyches og BBC greinir frá því að möguleikar hans á að taka við liðinu hafi aukist talsvert. Forest ræddi einnig við Roberto Mancini og félagið hafði áhuga á Marco Silva en fannst of mikill kostnaður fylgja því að losa hann undan samningi hjá Fulham. Hinn 54 ára Dyche hefur verið án starfs síðan hann var látinn fara frá Everton í janúar. Hann hóf stjóraferilinn hjá Watford en stýrði svo Burnley í áratug. Forest er í 18. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stig. Næsti leikur liðsins er gegn Bournemouth á útivelli næsta sunnudag. Enski boltinn Tengdar fréttir Mancini og Dyche á óskalista Forest Í annað sinn á tímabilinu þarf Nottingham Forest að finna sér nýjan knattspyrnustjóra. Fyrrverandi stjóri Manchester City er meðal þeirra sem kemur til greina. 19. október 2025 11:30 Postecoglou rekinn Ange Postecoglou hefur verið sagt upp störfum sem knattspyrnustjóri Nottingham Forest. 18. október 2025 13:51 Hitnar enn undir Postecoglou Pressan á Ange Postecoglou, knattspyrnustjóra Nottingham Forest, eykst enn en liðið tapaði 0-3 fyrir Chelsea í fyrsta leik 8. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í dag. 18. október 2025 13:20 Mest lesið Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona Enski boltinn „Fannst slakt að fá skilaboðin í gegnum messenger“ Fótbolti Sjáðu ótrúlegt mark Hallgríms frá miðju Íslenski boltinn Árni Gautur glímir við erfiðan taugahrörnunarsjúkdóm Fótbolti Dagur Kári sá fyrsti sem kemst í úrslit á HM Sport „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Enski boltinn Sendi stjórn FH lítt dulda hótun: „Það er bara ein trappa eftir“ Íslenski boltinn Skagamenn bæta fyrrum landsliðsmanni Serbíu í hópinn Körfubolti Potter orðinn þjálfari Svía og stefnir á HM Fótbolti Hákon áfram á skotskónum hjá Lille Fótbolti Fleiri fréttir Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Postecoglou rekinn Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Amorim ræddi stuðningsyfirlýsinguna frá Ratcliffe: „Ég vil ekki hugsa þannig“ Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd Wildcard-liðið hans Alberts: Þrír frá Arsenal en langar ekki að velja Salah Skjátlaðist um Palmer sem verður lengi frá keppni Mamardashvili í markinu gegn United Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Báru saman lið Rikka G og Egils Ploder í Fantasýn: „Rikka gengur aðeins betur“ Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi „Skora á yfirvöld að afturkalla þessa huglausu ákvörðun“ Hatrið á sér heillanga sögu: Hitað upp fyrir uppgjör ensku risanna Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Sjá meira