Fulham og Arsenal áttust við í dag í ensku úrvalsdeildinni þar sem Skytturnar fóru með 0-1 sigur af hólmi og tóku öll stigin þrjú á Craven Cottage.
Fyrri hálfleikurinn var nokkuð tíðindalítill ef frá er talið mark sem Riccardo Calafiori skoraði en það var réttilega dæmt af sökum augljósrar rangstöðu.
Gestirnir brutu ísinn á 58. mínútu þegar Gabriel fleytti hornspyrnu Saka áfram í teignum og boltinn féll fyrir fætur Leandro Trossard sem afgreiddi hann af öryggi í netið.
Þetta reyndist eina mark leiksins og 0-1 sigur Arsenal staðreynd sem þýðir að liðið er eitt í toppsæti deildarinnar, þremur stigum á undan Manchester City og fjórum stigum á undan Liverpool sem mætir Manchester United á morgun.