Það voru læti í leik í norsku kvennadeildinni um helgina og dómarinn gat ekki annað en lyft rauða spjaldinu eftir mjög sérstakt atvik í vítateignum.
Sigrid Bloch-Hansen, leikmaður Roa, var þá mjög ósátt eftir baráttu við Mille Ivi Christensen hjá Lilleström.
Christensen hafði ýtt Bloch-Hansen í grasið eftir einvígi þeirra fyrir framan markið í föstu leikatriði og sú síðarnefnda missti algjörlega hausinn.
Hún sparkaði með báðum fótum í brjóstin á Christensen þar sem hún lá á grasinu. Dómari leiksins var í góðri aðstöðu til að sjá hvað gerðist og um leið í engum vafa.
Hún lyfti rauða spjaldinu og rak Bloch-Hansen snemma í sturtu.
Lilleström nýtti sér mannamuninn og vann leikinn 3-2. Atvikið varð á 71. mínútu þegar staðan var 1-1.
Christensen fékk líka víti eftir þetta brot og skoraði úr því sjálf. Roa jafnaði manni færri en Lilleström skoraði sigurmarkið í uppbótatíma.
