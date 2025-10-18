Í dag fer Íslandsmeistaraskjöldurinn kvenna á loft en hann er ekki einu verðlaunin sem verða afhent í tengslum við Bestu deild kvenna í fótbolta.
Lokaumferð Bestu deildar kvenna í fótbolta fer fram í dag og Blikakonur munu taka á móti Íslandsmeistaraskildinum eftir leik sinn á móti FH.
Íslenskur Toppfótbolti hefur nú gefið út hvaða leikmenn voru efstir í kjörinu á Besta og efnilegasta leikmanni deildarinnar.
Íslandsmeistarar Breiðabliks eiga þrjá af þessum fimm tilnefndu leikmönnum.
Markadrottningin Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Birta Georgsdóttir og stoðsendingadrottningin Agla María Albertsdóttir koma allar til greina sem leikmaður ársins ásamt FH-ingum Örnu Eiríksdóttur og Þróttaranum Katie Cousins. Arna yfirgaf FH undir lok tímabilsins og spilar nú með Valerenga í Noregi.
Þrír leikmenn koma til greina sem efnilegasti leikmaður deildarinnar eða þær Bríet Fjóla Bjarnadóttir úr Þór/KA, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir úr Breiðabliki og Thelma Karen Pálmadóttir úr FH. Hrafnhildur Ása vann þessi verðlaun í fyrra og gæti því unnið þau annað árið í röð.
View this post on Instagram A post shared by Besta deildin (@bestadeildin)
