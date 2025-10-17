Sprengja sprakk undir bíl eins fremsta rannsóknarblaðamanns Ítalíu fyrir utan heimili hans sunnan af Róm í nótt. Giorgia Meloni, forsætisráðherra, fordæmdi tilræðið í morgun og ógnanir sem blaðamaðurinn sætti.
Engan sakaði í sprengingunni í bíl Sigfrido Ranucci sem stýrir fréttaskýringarþættinum Report á sjónvarpsstöðinni RAI3 í nótt.
Sprengingin gereyðilagði bílinn, skemmdi annan bíl fjölskyldu blaðamannsins og hús við hliðina á honum í bænum Pomezia, suður af Róm, samkvæmt frétt AP-fréttastofunnar. RAI3 segir að sprengingin hafi verið svo öflug að hún hefði drepið hvern sem hefði átt leið hjá.
Report, þáttur Ranucci, er einn fárra rannsóknarblaðamennskuþátta í ítölsku sjónvarpi. Hann fjallar reglulega um þekkta stjórnmálamenn, kaupsýslumenn og opinberar persónur. Fyrr í vikunni var Ranucci sýknaður af kæru fyrir meiðyrði vegna umfjöllunar Report.
Meloni forsætisráðherra lýsti yfir samstöðu með Ranucci í morgun.
„Frelsi og sjálfstæði upplýsinga eru nauðsynleg gildi lýðræðisríkja sem við höldum áfram að verja,“ sagði hún í yfirlýsingu.