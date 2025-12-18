„Dr. Dauði“ í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða tólf Samúel Karl Ólason skrifar 18. desember 2025 09:50 Svæfingalæknirinn setti eitur og önnur efni í æðavökvapoka hjá sjúklingum kollega sinna. Kokteillinn átti að láta fólkið frá hjartaáfall eða blæðingar. Getty Franskur svæfingalæknir hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að hafa eitrað fyrir þrjátíu sjúklingum. Tólf af þeim sem hann eitraði fyrir dóu. Saksóknarar segja hinn 53 ára gamla Frédéric Péchier vera einhvern versta glæpamann í sögu Frakklands. Brotin framdi Péchier frá 2008 til 2017 á tveimur einkastofnunum í Besançon, sem er í austurhluta Frakklands. Fórnarlömb svæfingalæknisins voru frá fjögurra til 89 ára gömul, samkvæmt frétt Le Monde. Saksóknarar sögðu hann hafa mengað æðavökvapoka með lyfjakokteil sem ætlað var að láta sjúklinga kollega hans fá hjartaáfall eða blæðingar. Með þessu er Péchier sagður hafa viljað ná höggi á kollega sína sem hann átti í deilum við og gefa honum valdatilfinningu. „Þú ert Dr. Dauði, eitrari, morðingi. Þú smánar alla lækna,“ sagði saksóknari við Péchier í síðustu viku. Hann sagði svæfingalækninn hafa breytt vinnustöðum sínum í grafreiti. Réttarhöldin gegn svæfingalækninum hafa staðið yfir í um þrjá og hálfan mánuð en Péchier hefur gengið laus gegn tryggingu frá því í byrjun september. Lögmaður Péchier sagðist sannfærður um að læknirinn væri saklaus og krafðist sýknu á grunni skorts á sönnunargögnum. Péchier sjálfur bar vitni á mánudaginn og lýsti hann þá yfir sakleysi sínu en hann viðurkenndi þó að einhver hefði verið að eitra fyrir fólki á báðum vinnustöðum hans í gegnum árin. Það hefði ekki verið hann. „Ég er ekki eitrari.“ Í réttarhöldunum var Péchier lýst sem tilfinningalausum raðmorðingja. Lögmaður hans sagði það í eðli Péchiers. Hann vildi ekki sýna tilfinningar sínar en það gerði hann ekki að morðingja. Péchier hefur tíu daga til að áfrýja dómnum en lögmenn hans hafa sagt að það verði gert. Péchier hefur aldrei verið settur í gæsluvarðhald frá því rannsóknin hófst árið 2017, samkvæmt Le Monde. Fyrr en í dag. Hann var færður í fangelsi strax eftir að úrskurðurinn var ljós. Frakkland Erlend sakamál Mest lesið Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Innlent Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Erlent Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Innlent Björg býður ungliðum til fundar Innlent Reglulega tilkynnt um þjófnað á vatni Innlent „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Innlent Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Innlent Svona svara stjórnvöld ákalli um bundið slitlag á sveitavegi Innlent Verði húsið rifið verði fyrst að óska þess að friðun verði afnumin Innlent Staðin að því að stinga inn á sig snyrtivörum Innlent Fleiri fréttir „Dr. Dauði“ í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða tólf Ekki hafi verið rétt að benda á Skandia-manninn sem morðingja Palme Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Sér eftir að hafa ekki sagt Eli oftar hve heitt hann elskaði hann Segir „evrópsk svín“ vilja hagnast á falli Rússlands Auðgaðist ævintýralega á svikum og prettum Eldur í Tívolí Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Nuddari gerði dóttur Reiner-hjónanna viðvart Bondi morðinginn formlega ákærður í 59 liðum Trump setur hafnbann á olíuskip á leið til og frá Venesúela Nick Reiner ákærður fyrir að myrða foreldra sína Segir Trump hafa persónuleika alkóhólista Brestir í MAGA-múrnum Lögðu lengi á ráðin um herlög Tólf ára drengur grunaður um morð í Malmö Heimta enn héruð Úkraínu sem þeir halda ekki Ósátt við lögreglu sem leitar enn morðingjans Segjast hafa myrt átta sæfarendur til viðbótar FDA samþykkir tvö ný lyf gegn ónæmum lekandabakteríum Vill fimm milljarða Bandaríkjadala frá BBC Rannsaka hvort feðgarnir fengu herþjálfun á Filippseyjum Úkraína fái tryggingar sem jafngilda 5. greininni Hafi hnakkrifist í teiti hjá Conan stuttu fyrir morðið Lögðu á ráðin um sprengjuárásir í Kaliforníu Grönduðu kafbát í fyrsta sinn með neðansjávardróna Segir Reiner hafa verið myrtan vegna andúðar í sinn garð Krefjast þess enn að Úkraínumenn hörfi frá Donbas Spjótin beinast að syni Reiners Ætla að herða lög um byssur enn frekar eftir árásina Sjá meira