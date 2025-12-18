Erlent

„Dr. Dauði“ í lífs­tíðar­fangelsi fyrir að myrða tólf

Samúel Karl Ólason skrifar
Svæfingalæknirinn setti eitur og önnur efni í æðavökvapoka hjá sjúklingum kollega sinna. Kokteillinn átti að láta fólkið frá hjartaáfall eða blæðingar.
Franskur svæfingalæknir hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að hafa eitrað fyrir þrjátíu sjúklingum. Tólf af þeim sem hann eitraði fyrir dóu. Saksóknarar segja hinn 53 ára gamla Frédéric Péchier vera einhvern versta glæpamann í sögu Frakklands.

Brotin framdi Péchier frá 2008 til 2017 á tveimur einkastofnunum í Besançon, sem er í austurhluta Frakklands. Fórnarlömb svæfingalæknisins voru frá fjögurra til 89 ára gömul, samkvæmt frétt Le Monde.

Saksóknarar sögðu hann hafa mengað æðavökvapoka með lyfjakokteil sem ætlað var að láta sjúklinga kollega hans fá hjartaáfall eða blæðingar. Með þessu er Péchier sagður hafa viljað ná höggi á kollega sína sem hann átti í deilum við og gefa honum valdatilfinningu.

„Þú ert Dr. Dauði, eitrari, morðingi. Þú smánar alla lækna,“ sagði saksóknari við Péchier í síðustu viku. Hann sagði svæfingalækninn hafa breytt vinnustöðum sínum í grafreiti.

Réttarhöldin gegn svæfingalækninum hafa staðið yfir í um þrjá og hálfan mánuð en Péchier hefur gengið laus gegn tryggingu frá því í byrjun september. Lögmaður Péchier sagðist sannfærður um að læknirinn væri saklaus og krafðist sýknu á grunni skorts á sönnunargögnum.

Péchier sjálfur bar vitni á mánudaginn og lýsti hann þá yfir sakleysi sínu en hann viðurkenndi þó að einhver hefði verið að eitra fyrir fólki á báðum vinnustöðum hans í gegnum árin. Það hefði ekki verið hann.

„Ég er ekki eitrari.“

Í réttarhöldunum var Péchier lýst sem tilfinningalausum raðmorðingja. Lögmaður hans sagði það í eðli Péchiers. Hann vildi ekki sýna tilfinningar sínar en það gerði hann ekki að morðingja.

Péchier hefur tíu daga til að áfrýja dómnum en lögmenn hans hafa sagt að það verði gert. Péchier hefur aldrei verið settur í gæsluvarðhald frá því rannsóknin hófst árið 2017, samkvæmt Le Monde. Fyrr en í dag. Hann var færður í fangelsi strax eftir að úrskurðurinn var ljós.

