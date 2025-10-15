NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. október 2025 22:15 Íslenska landsliðskonan Sædís Rún Heiðarsdóttir var í sviðsljósinu í Meistaradeildarleik kvöldsins. Getty/Molly Darlington/ Íslenska landsliðskonan Sædís Rún Heiðarsdóttir gerði slæm mistök í tapleiknum á móti Wolfsburg í Meistaradeildinni í kvöld og norska ríkisútvarpið gerir mikið úr mistökum hennar á heimasíðu sinni. „Á meðan flestir ræddu um umdeilt sigurmark Wolfsburg gekk niðurbrotin Sædís Rún Heiðarsdóttir af velli, vitandi að hún hafði gefið þýska liðinu fyrsta markið,“ segir í frétt NRK. „Auðvitað var þetta mjög leiðinlegt. Ég hafði spilað góðan leik og svo kom þessi slæma sending til baka og hún komst inn fyrir og skoraði. Þetta er hluti af fótboltanum. Maður fær refsingu fyrir að gera mistök. Þetta var bara slæm sending, því miður. Svona er þetta bara,“ sagði Sædís Rún Heiðarsdóttir, leikmaður Vålerenga, í samtali við NRK eftir 1-2 tap gegn Wolfsburg í Meistaradeildinni í kvöld. Frétt NRK um Sædísi Rún Heiðarsdóttur í kvöld.NRK Sport Þarna voru 57 mínútur liðnar af leiknum en Sædís sendi þá lausa sendingu til baka. Boltinn endaði hjá Lineth Beerensteyn og hollenski landsliðsframherjinn kom gestunum yfir. „Þetta er algjörlega glapræði hjá Heiðarsdóttur. Þetta var snemmbúin jólagjöf, maður getur ekki hagað sér svona á þessu stigi,“ sagði Carl-Erik Torp, fótboltasérfræðingur NRK, þegar hann sá sendinguna. „Ég get verið alveg sammála honum um það. Þetta var gjöf, því miður varð það svo. Í svona stórum leik má maður ekki gera svona mistök eins og ég gerði. En ég mun læra af þessu. Það get ég sagt,“ sagði Sædís. „Mér fannst þetta vera jafn leikur, eiginlega allan leikinn. Þess vegna var þetta extra leiðinlegt, en líka extra gott að svara fyrir sig. Svona er fótboltinn. Maður verður að læra hratt og læra að lifa með þessu,“ sagði Sædís. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Norski boltinn Mest lesið NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Fótbolti Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu Fótbolti Frákastadrottningin fyrirsæta hjá Victoria's Secret Körfubolti Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Fótbolti „Mér finnst þetta bara ömurlegt“ Handbolti „Ég elska að vera í Njarðvík“ Sport Ísland - Færeyjar 22-24 | Þungt kvöld í Úlfarsárdal Handbolti Varnaræfingar bitnuðu á sóknarleiknum Handbolti Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Fótbolti Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Cecilía og Karólína verða líka í pottinum með Blikum Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Blikakonur í 16-liða úrslit í Evrópu Rekinn eftir tapið gegn Færeyjum: „Algjörlega óafsakanlegt og ég axla fulla ábyrgð“ Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Fer frá KA í haust Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Móðgaði Everton sem svaraði fyrir sig á samfélagsmiðlum Gagnrýnir Heimi og segir hann ekki þekkja leikmenn Tuchel hafði gaman að skotum enskra stuðningsmanna Lukaku segist hafa verið fjárkúgaður af fólki sem vildi ekki skila líki föður hans Trump hótar að taka HM-leiki af Boston Coote viðurkennir að hafa framleitt barnaníðsefni Heimir staðfastur þrátt fyrir kjaftshögg Szoboszlai Aðeins tuttugu sæti enn laus á HM Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sjá meira