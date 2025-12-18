Fótbolti

Svona endaði Sambandsdeildin: Finnarnir á­fram eftir jafn­tefli við Palace

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stuðningsmenn finnska liðsins KuPS höfðu sannarlega ástæðu til að fagna eftir hetjulegt jafntefli við Crystal Palace í Lundúnum sem skaut þeim finnsku áfram í umspil.
Stuðningsmenn finnska liðsins KuPS höfðu sannarlega ástæðu til að fagna eftir hetjulegt jafntefli við Crystal Palace í Lundúnum sem skaut þeim finnsku áfram í umspil. Mike Hewitt/Getty Images

Deildarkeppni Sambandsdeildar karla í fótbolta lauk í kvöld með fjölda leikja. Íslendingaliðin riðu ekki feitum hesti en komust mörg hver í umspil.

Nokkrir Íslendingar voru í eldlínunni í kvöld, að leikmönnum Breiðabliks undantöldum. Blikar töpuðu 3-1 fyrir Strasbourg í Frakklandi eftir hetjulega baráttu en sá sigur tryggði þeim frönsku toppsæti deildarinnar og sæti í 16-liða úrslitum.

Rakow Czestochowa frá Póllandi hafnar í öðru sæti eftir sigur í kvöld en Sparta Prag frá Tékklandi, Rayo Vallecano frá Spáni, Shakhtar Donetsk frá Úkraínu, Mainz frá Þýskalandi, AEK Larnaca frá Kýpur og AEK Aþena frá Grikklandi eru einnig á meðal átta efstu liðanna sem fara beint í 16-liða úrslitin.

Aþenulið AEK fer beint áfram eftir jöfnunarmark á 98. mínútu og sigur mark á fimmtándu mínútu uppbótartíma gegn Craiova frá Rúmeníu í kvöld. Með þeim sigri fer AEK upp fyrir Lausanne frá Sviss sem fer á móti í umspilið, þrátt fyrir 1-0 sigur á Fiorentina frá Ítalíu.

Albert Guðmundsson spilaði síðustu tuttugu mínúturnar fyrir heillum horfið lið Fiorentina sem fer ásamt Lausanne í umspilið.

Alls eru það 16 lið á eftir þeim átta efstu, í 9.-24. sæti, sem fara áfram í umspil þar sem keppt er um að mæta áðurnefndum liðum í 16-liða úrslitum keppninnar.

Þar á meðal er Samsunspor en Logi Tómasson spilaði allan leikinn í 2-0 tapi fyrir Mainz frá Þýskalandi í kvöld.

Guðmundur Þórarinsson var þá í liði Noah frá Armeníu sem tapaði 2-0 fyrir Dýnamó Kíev en Noah fer í umspil, annað en úkraínska liðið.

Finnska liðið KuPS, sem gerði markalaust jafntefli við Breiðablik fyrr í haust, gerði sér lítið fyrir og náði í 2-2 jafntefli við Crystal Palace. Þau úrslit gera að verkum að KuPS fer í umspilið og einnig Crystal Palace. KuPS væri úr leik með tapi þar og Palace hefði farið beint í 16-liða úrslit með sigri.

Kjartan Már Kjartansson spilaði ekki fyrir Aberdeen í 3-0 tapi fyrir Sparta Prag og Gísli Gottskálk Þórðarson er meiddur og missti af 2-1 sigri Lech Poznan gegn Sigma Olomouc.

Liðin sem fara í 16-liða úrslit:

  • Strasbourg
  • Rakow Czestochowa
  • AEK Aþena
  • Sparta Prag
  • Rayo Vallecano
  • Shakhtar Donetsk
  • Mainz frá Þýskalandi
  • AEK Larnaca

Liðin sem fara í umspil: 

  • Lausanne
  • Crystal Palace
  • Lech Poznan
  • Samsunspor
  • Celje
  • AZ Alkmaar
  • Fiorentina
  • Rijeka
  • Jagiellonia Bialystok
  • Omonia Nicosia
  • Noah
  • Drita
  • KuPS
  • Shkendija
  • Zrinjski Mostar
  • Sigma Olomouc

Úrslit kvöldsins

  • AEK Aþena 3-2 Craiova
  • AEK Larnaca 1-0 Shkendija
  • AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia
  • Crystal Palace 2-2 KuPS
  • Dynamo Kíev 2-0 Noah
  • Lausanne 1-0 Fiorentina
  • Legia Varsjá 4-1 Lincoln Red Imps
  • Mainz 2-0 Samsunspor
  • Celje 0-0 Shelbourne
  • Omonia Nicosia 0-1 Rakow
  • Rayo Vallecano 3-0 Drita
  • Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznan
  • Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
  • Shamrock Rovers 2-1 Hamrun Spartans
  • Slovan Bratislava 1-0 Hacken
  • Sparta Prag 3-0 Aberdeen
  • Strasbourg 3-1 Breiðablik
  • Zrinjski Mostar 1-1 Rapid Vín
Sambandsdeild Evrópu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið