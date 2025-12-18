Davíð sendir hjartnæma kveðju til Hareide Valur Páll Eiríksson skrifar 18. desember 2025 22:41 Davíð Snorri var aðstoðarþjálfari Hareide í stjóratíð hans. vísir/Anton Davíð Snorri Jónasson, aðstoðarþjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta, sem starfaði sem slíkur undir stjórn Norðmannsins Åge Hareide, minnist norsku goðsagnarinnar sem lést í kvöld. Davíð Snorri var aðstoðarþjálfari Hareide í stjóratíð hans með íslenska liðið sem varði frá vormánuðum 2023 þar til Hareide sagði upp í nóvember í fyrra. Hann minnist mikils leiðtoga og vinar. „Kæri vinur. Þetta er sorgardagur fyrir mig, leikmennina, starfsliðið, fótboltann og fyrst og fremst fjölskyldu þína,“ segir Davíð í kveðju á samfélagsmiðlinum Instagram. Hareide lést í dag, 72 ára að aldri, eftir nokkurra mánaða baráttu við krabbamein í heila. Davíð rifjar upp sérlega góða minningu þeirra félaga. „Það er aðeins eitt og hálft ár síðan að við stóðum saman á Wembley að fagna með strákunum okkar. Eftir á sagðir þú við mig með þínu stóra brosi: „Davíð, lofaðu mér einu, að vera ávallt þakklátur fyrir góðu augnablikin í lífinu og fótboltanum – vegna þess að oftast gerir þessi íþrótt þig geðveikan“,“ segir Davíð Snorri frá en einn stærsti sigurinn undir stjórn Norðmannsins var 1-0 sigur á Englandi á Wembley í aðdraganda EM 2024. „Þetta er erfitt en ég mun gera það sem ég lofaði þér stjóri. Ég verð þakklátur fyrir að hafa þekkt þig, unnið með þér, öll samtölin, ráðin, ástríðuna, leiðtogahæfnina og til míns síðasta dags fyrir vinskapinn,“ „Frá öllum þínum íslensku vinum, eru hugsanir okkar og samúðarkveðjur hjá fjölskyldu þinni á þessum erfiða tíma,“ segir Davíð Snorri og bætir við: „Sannur leiðtogi. Hvíl í friði, stjóri.“ Andlát Landslið karla í fótbolta KSÍ Íslenski boltinn Norski boltinn Mest lesið Åge Hareide látinn Fótbolti Kári og Logi vilja henda Ými út úr landsliðinu Handbolti Síðasta verkefni reyndist dýrt fyrir Sigvalda Handbolti Strasbourg - Breiðablik 3-1 | Hetjuleg barátta dugði skammt Fótbolti Snorri kynnti EM-strákana okkar Handbolti „Eitt ótrúlegasta augnablik sem þú sérð í hvaða íþrótt sem er“ Sport Teitur fer á EM sem hornamaður í stað Sigvalda Handbolti Uppgjörið: Keflavík - Njarðvík 93-83 | Enn taplausir í Sláturhúsinu Körfubolti Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Enski boltinn ÍR - Valur 82-85 | Baráttusigur í Breiðholti Körfubolti Fleiri fréttir Svona endaði Sambandsdeildin: Finnarnir áfram eftir jafntefli við Palace Strasbourg - Breiðablik 3-1 | Hetjuleg barátta dugði skammt Napoli í úrslit í Sádi-Arabíu Åge Hareide látinn Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn „Við þurfum bara að keyra á þetta“ Segir Nóel Atla frábært dæmi um það þegar hlutirnir gangi upp Glódís gæti þurft að ryðja Man. Utd og Barcelona úr vegi að úrslitaleiknum Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Evrópusumma Blika komin í 800 milljónir og gæti nálgast milljarð í kvöld Liðsfélagi landsliðsmanns missti unga frændur sína í sprengingu Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ Bíður eftir kallinu frá Arnari: „Myndi segja að ég væri klár“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Úr Bestu deild yfir í að slá í gegn í Meistaradeild: „Ég elska pressuna“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Fótboltamaður skotinn til bana Spilar áfram með Messi í Miami Snýr aftur á æfingar eftir 100 daga í burtu Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Vålerenga úr leik eftir tap fyrir stöllum Glódísar Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram Varði fjögur víti til að tryggja PSG titilinn Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur Fjórir frá hjá Blikum á morgun Benítez lét Sverri byrja og flaug áfram í bikarnum KSÍ missti af meira en milljarði króna City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Sjá meira