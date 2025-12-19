Norska fótboltafjölskyldan syrgir góðan mann og missirinn er mikill fyrir þá sem þekktu einn öflugasta þjálfarann í sögu Norðurlanda.
Åge Hareide, fyrrum þjálfari íslenska landsliðsins og goðsögn í þjálfaraheiminum á Norðurlöndum, sofnaði svefninum langa á fimmtudag.
Norska ríkisútvarpið heyrði í fyrrverandi samstarfsmönnum hans eftir að fréttirnar voru opinberar af fjölskyldu Hareide.
„Þetta er bara ótrúlega, ótrúlega sorglegt. Åge er maður sem hefur þýtt mjög mikið fyrir mig, bæði sem vinur og þjálfari,“ sagði Arild Stavrum við NRK. Stavrum skrifaði ævisögu Hareide – „Åge Hareide – et fotballiv“ eða „Åge Hareide – fótboltalíf“.
„Mér finnst þetta virkilega, virkilega þungbært og hugsa mikið til fjölskyldu hans, sem ég þekki vel,“ sagði Stavrum og heldur áfram. „Ég hef eytt kvöldinu í að hugsa um allar góðu minningarnar sem ég á með Åge,“ sagði Stavrum.
„Með honum hefur Noregur misst frábæran fótboltamann og þjálfara. Leikmaðurinn Hareide var einn af okkar allra fyrstu stórstjörnum í ensku úrvalsdeildinni, með Norwich og Manchester City. Sem þjálfari er hann risi á Norðurlöndum,“ sagði Jonas Gahr Störe forsætisráðherra við NTB eftir fréttirnar af fráfalli Hareide.
„Meistaratitlar í Noregi, Svíþjóð og Danmörku tala sínu máli. Sama gildir um tíma hans sem landsliðsþjálfari Noregs, Danmerkur og Íslands. Norski fótboltaheimurinn mun sakna skapgerðar Hareide á bekknum og örlætis hans og hlýju utan vallar. Hugur minn er hjá fjölskyldu og nánustu Åge Hareide,“ sagði Störe.
„Ég mun minnast hans fyrir fótboltaþekkingu hans og sem samstarfsmanns í sjónvarpsveri. En mest af öllu mun ég minnast hans sem virts samstarfsmanns með húmor, hvassar athugasemdir og hjartanlegan hlátur,“ sagði Andrine Hegerberg, samstarfskona hans úr þættinum „Bakrommet“ og sérfræðingur.
„Að hafa fengið tækifæri til að setjast niður með Åge í einrúmi og heyra sögur hans og hugleiðingar er eitthvað sem ég mun alltaf búa að,“ sagði hún.
„Maður finnur að þetta er manneskja sem hefur þýtt mikið fyrir mann og hann skilur eftir sig gríðarleg spor. Það fallega er að það eru margir sem finna fyrir einhverju sérstöku og það segir enn meira um manneskjuna. Sérstaklega í fótboltaheiminum hefur hann virkilega unnið með öllum á ferli sínum,“ sagði Carl-Erik Torp, fótboltasérfræðingur NRK.
Idag har Åge Hareide gjort sin sista match som fotbollstränare. Från Malmö FF:s sida vill vi säga stort tack Åge. Du kommer alltid ha en särskild plats i våra hjärtan! pic.twitter.com/RjzmKZZcyR— Malmö FF (@Malmo_FF) November 6, 2022
„Þetta er grimmileg áminning um hversu harkalegt og grimmt lífið getur verið,“ sagði Torp.
Ola By Rise, fyrrum aðstoðarþjálfari Hareide, er sorgmæddur yfir fréttunum.
„Ég vissi auðvitað að ástandið væri slæmt, en það er samt áfall þegar skilaboðin berast,“ sagði Rise við NRK.
Hann hefur unnið náið með Hareide á mörgum sviðum.
„Við spiluðum saman í landsliðinu og síðar vorum við samstarfsmenn sem þjálfarar hjá Rosenborg og í landsliðinu, þannig að við höfum eytt mörgum dögum, vikum og mánuðum saman. Það eru margar góðar minningar frá þeim tíma,“ sagði Rise.
Rise hrósar ferli Hareide. „Hann hefur svo sannarlega sett mark sitt á söguna og hans verður minnst sem eins af þeim stóru á sínu tímabili. Það er góður vinur og samstarfsmaður sem er fallinn frá, vitur og þægilegur maður,“ sagði Rise.
Fyrrverandi leikmaður Liverpool, John Arne Riise, var þjálfaður af Hareide í norska landsliðinu.
„Kæri Åge. Ég er svo ótrúlega sorgmæddur. Svo leiður. Þetta gerðist svo hratt að ég náði varla að skilja það. Og nú ertu farinn á vit feðra þinna,“ skrifaði Riise á Snapchat.
„Þetta voru virkilega sorglegar fréttir. Hann er goðsögn í Noregi bæði innan og utan vallar. Frábær persóna sem mætti öllum með brosi og góðri orku. Ég votta allri fjölskyldunni samúð mína,“ sagði fyrrverandi landsliðsmaðurinn Joshua King við NRK.
Med sorg har vi mottatt nyheten om at vår tidligere trener Åge Hareide er død, 72 år gammel.Våre tanker går til hans familie, venner og alle som sto han nær. 🕊️Hvil i fred, Åge. 💙 pic.twitter.com/wlfpYyVeaN— Viking Fotball (@vikingfotball) December 18, 2025
Davíð Snorri Jónasson, aðstoðarþjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta, sem starfaði sem slíkur undir stjórn Norðmannsins Åge Hareide, minnist norsku goðsagnarinnar sem lést í kvöld.
Åge Hareide, fyrrum landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, er látinn 72 ára að aldri. Hann hafði glímt við krabbamein í heila síðustu mánuði.
Åge Hareide, fyrrverandi landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, er með krabbamein í heila. Hann komst að því í sumar og segir frá veikindum sínum í viðtali við norska miðilinn VG í dag.
Fyrrum landsliðsþjálfari Íslands, Åge Hareide, glímir við sjúkdóm en það kom fram á blaðamannafundi Ståle Solbakken fyrir leik Norðmanna og Ítalíu á morgun. Ekki hefur komið fram hverskonar sjúkdóm Åge glímir við.