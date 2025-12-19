Karólína Lea því miður of snemma í jólafrí Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. desember 2025 10:31 Karólína Lea Vilhjálmsdóttir spilar ekki fleiri leiki með Internazionale á þessu ári en hún glímir við tognun aftan í læri. Getty/Francesco Scaccianoce Íslenska landsliðskonan Karólína Lea Vilhjálmsdóttir hefur spilað sinn síðasta fótboltaleik á árinu 2025. Karólína sagði frá þessum fréttum á samfélagsmiðlum sínum. @karolinaleaa „Vegna tognunar aftan í læri þá mun ég því miður ekki getað spilað lokaleikinn á árinu,“ skrifaði Karólína Lea. „Endurhæfing og svo sjáumst við bara á næsta ári,“ skrifaði Karólína. Hún bætti síðan við í annarri færslu: „Spennt fyrir næsta ári með báðum liðunum mínum,“ skrifaði Karólína og birti myndir af sér í leikjum með íslenska landsliðinu og Internazionale. Karólína Lea hefur leikið sex leiki með Internazionale á þessu tímabili í Seríu A í ár þar af fjóra í byrjunarliðinu. Hún hefur ekki skorað mark en er búin að gefa þrjár stoðsendingar. Karólína hefur þegar misst af þremur deildarleikjum og missir af þessum lokaleik sem er á móti Como í bikarnum um komandi helgi. Inter er í fjórða sæti ítölsku deildarinnar eins og stendur. Karólína var markahæsti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins á árinu 2025 með fimm mörk í fjórtán leikjum. Hún skoraði marki meira en Sveindís Jane Jónsdóttir. Karólína gaf einnig fjórar stoðsendingar og fiskaði eitt víti sem gaf mark og kom alls með beinum hætti að tíu mörkum íslenska landsliðsins á árinu 2025. @karolinaleaa Ítalski boltinn Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Segir fjórðung í bók Óla ósannan Íslenski boltinn „Grimmileg áminning um hversu harkalegt og grimmt lífið getur verið“ Fótbolti „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Enski boltinn Åge Hareide látinn Fótbolti „Er því miður kominn í jólafrí“ Handbolti Helmingur landsliðskvenna er undir lágmarkslaunum Fótbolti Í fyrsta sinn rukkað inn á Fan Zone á HM Fótbolti Útilokar ekki breytingar: „Er klárlega að líta í kringum mig“ Körfubolti Davíð sendir hjartnæma kveðju til Hareide Fótbolti Besti CrossFit-maður Íslands elskar Búlluna Sport Fleiri fréttir Karólína Lea því miður of snemma í jólafrí Alexander Isak fékk sænska gullboltann Hilmar Árni til starfa hjá KR „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Helmingur landsliðskvenna er undir lágmarkslaunum „Grimmileg áminning um hversu harkalegt og grimmt lífið getur verið“ Segir fjórðung í bók Óla ósannan Í fyrsta sinn rukkað inn á Fan Zone á HM Davíð sendir hjartnæma kveðju til Hareide Svona endaði Sambandsdeildin: Finnarnir áfram eftir jafntefli við Palace Strasbourg - Breiðablik 3-1 | Hetjuleg barátta dugði skammt Napoli í úrslit í Sádi-Arabíu Åge Hareide látinn Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn „Við þurfum bara að keyra á þetta“ Segir Nóel Atla frábært dæmi um það þegar hlutirnir gangi upp Glódís gæti þurft að ryðja Man. Utd og Barcelona úr vegi að úrslitaleiknum Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Evrópusumma Blika komin í 800 milljónir og gæti nálgast milljarð í kvöld Liðsfélagi landsliðsmanns missti unga frændur sína í sprengingu Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ Bíður eftir kallinu frá Arnari: „Myndi segja að ég væri klár“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Úr Bestu deild yfir í að slá í gegn í Meistaradeild: „Ég elska pressuna“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Fótboltamaður skotinn til bana Spilar áfram með Messi í Miami Snýr aftur á æfingar eftir 100 daga í burtu Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Sjá meira