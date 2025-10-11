Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. október 2025 23:53 Lögregla beitti táragasi á mótmælendur en segir engan hafa hlotið líkamlegan skaða af. AP Tuttugu og tveir voru handteknir og táragasi var beitt þegar til átaka kom á mótmælum við Ullevaal-leikvanginn í Ósló. Þar atti norska landsliðið kappi við það ísraelska í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu á næsta ári. Um þúsund manns mótmæltu fyrir þátttöku Ísraela í alþjóðlegum íþróttakeppnum fyrir utan leikvanginn. Viðbúnaður lögreglu vegna mögulegra átaka var umtalsvert. Fjöldi lögreglumanna voru á vettvangi íklæddir óeirðabúningum og með hjálma með andlitshlífum, gasgrímur og kylfur. Til átaka kom þegar mótmælendur reyndu að brjótast í gegnum girðingu.AP Lögregla fylgdi hópi norskra stuðningsmanna sem gengu inn á leikvanginn sveiflandi ísraelskum fánum að innganginum til að koma í veg fyrir samstuð. Þegar leikurinn hófst var enn talsvert af mótmælendum fyrir utan, og sömuleiðis talsvert af lögreglumönnum. Lögreglan hafði komið girðingar til að halda mótmælendum fjarri leikvanginum. Þegar um klukkutími var liðinn af leiknum hafði talsvert fækkað í hópi mótmælenda en enn töldu þeir um tvö hundruð. Það kastaðist í kekki milli mótmælenda og lögreglunnar þegar hinir fyrrnefndu reyndu að brjóta sér leið í gegnum girðingarnar. Lögreglan svaraði með táragasi. Lögregla beitti táragasi á mótmælendur en segir engan hafa hlotið líkamlegan skaða af.AP Gabriel Langfeldt yfirlögregluþjónn og yfirmaður á vettvangi sagðist ekki hafa haft annarra kosta völ. „Við reyndum að gefa fyrirmæli, þeim var ekki fylgt og því var táragasi beitt eftir að þeir rifu niður girðingu,“ sagði hann í samtali við Verdens gang. Lögreglan hóf þá að leiða mótmælendur burt frá leikvangssvæðinu og þá kom aftur til átaka og sautján mótmælendur voru handteknir. Norðmenn sigruðu Ísrael af öryggi og unnu leikinn með fimm mörkum gegn engu. Noregur Palestína Ísrael Fótbolti HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kourani fluttur á Klepp Innlent Tókst ekki að sanna að Brim bæri ábyrgð á dauða sonar þeirra Innlent Ætlaði ekki að trúa því að sonurinn hefði sjálfur staðið upp úr bílnum Innlent Valtýr furðar sig á óhróðri, níði og aðdróttunum systkina Innlent Sendir Svein Andra í mál við ríkið Innlent Fagnar miklum fjölda áskorana og liggur undir feldi Innlent Grínaðist með Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“ Innlent Norðmenn uggandi vegna mögulegra viðbragða Trump Erlent Gögn sem fyrst voru ekki til brunnu síðar Innlent Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Erlent Fleiri fréttir Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Funda um friðarsáttmála í Egyptalandi á mánudag Átján saknað eftir harmleikinn í Tennessee Hafa frest til mánudags til að sleppa gíslunum Hundrað prósenta tollaaukning á allar vörur frá Kína Nóbelsnefndin rannsakar mögulegan leka og óvenjuleg veðmál Gengst við því að hafa grandað farþegaþotunni Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Norska ríkisstjórnin slær skipagöngin út af borðinu Hótar að beita Hamas hörðu afvopnist samtökin ekki Nóbelsnefndin hafi valið pólitík fram yfir frið Settu forsetann af vegna glæpaöldu í Perú Venesúelskur stjórnarandstæðingur hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Taívanir vilja reisa varnarhjúp gegn Kína Harðar árásir á Kænugarð í nótt Norðmenn uggandi vegna mögulegra viðbragða Trump Vopnahlé tekur gildi Annar andstæðingur Trumps ákærður Hægagangur á rússneska hagkerfinu Sagðir skoða að færa Eurovision verði Ísraelum meinuð þátttaka Dómur þyngdur yfir nauðgara Pelicot Myndir: Hágrátið og hlegið þegar fréttir bárust af friðarsamkomulagi Von um frið en uggur um efndir Trump segir Hamas og Ísraela hafa náð samkomulagi Kenna Evrópu- og Bandaríkjamönnum um litlar líkur á friði Handtekinn fyrir að kveikja skæðasta eld Los Angeles Fá Nóbelsverðlaun fyrir þróun málmlífrænna grinda Tengdasonur Trumps mætir til Egyptalands Dularfull brotlending nærri Area 51 Sjá meira