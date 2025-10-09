Erlent

Vopna­hlé tekur gildi

Samúel Karl Ólason skrifar
Palestínumenn fögnuðu margir í dag eftir að fregnir bárust af því að samkomulag um vopnahlé lægi fyrir.
Ríkisstjórn Ísrael hefur staðfest samkomulag um vopnahlé á Gasaströndinni. Leiðtogar Hamas-samtakanna hafa einnig samþykkt samkomulagið og hefur vopnahlé því tekið gildi.

Í frétt Times of Israel segir að meirihluti ráðherra ríkisstjórnar Ísrael hafi samþykkt samkomulagið. Þeirra á meðal hafi verið einn ráðherra úr tveimur fjar-hægri flokkum þeirra Bezalel Smotrich og Itamar Ben-Gvir. Allir aðrir ráðherrar flokkanna greiddu atkvæði gegn samkomulaginu.

Samkomulagið er sagt vera fyrsti fasinn í að koma á friði á svæðinu. Samkomulagið á að fela í sér að Hamas-liðar sleppi þeim tuttugu gíslum sem þeir halda enn og að Ísraelar sleppi um tvö þúsund Palestínumönnum sem þeir halda föngum.

Þá eiga ísraelskir hermenn einnig að hörfa á Gasaströndinni.

Óljóst hvenær gíslunum og föngunum verður sleppt en það á að gerast á næstu dögum. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði í dag að það ætti að gerast á mánudaginn eða þriðjudaginn. Þá þykir ekki ljóst hvort Hamas-liðar muni láta þau 28 lík gísla sem þeir halda af hendi en því er haldið fram í stuttri yfirlýsingu frá embætti forsætisráðherra Ísrael.

Þar að auki er framhaldið einnig nokkuð óljóst og þá sérstaklega hvað varðar þá kröfu Ísraela og Bandaríkjamanna um að Hamas-liðar leggi niður vopn og hverjir eigi að fara með stjórn Gasa. Auk þess er einnig nokkur óvissa varðandi hvert ísraelskir hermenn munu hörfa.

Al Jazeera hefur eftir bandarískum embættismönnum sem ræddu við blaðamenn í dag að næsti fasi friðaráætlunarinnar væri mun flóknari en sá fyrri.

Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna er að senda um tvö hundruð hermenn sem eiga að koma að því að tryggja að skilmálum samkomulagsins verði framfylgt. Samkvæmt heimildum AP fréttaveitunnar er ekki búist við því að þeir verði sendir til Gasa.

