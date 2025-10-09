Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig

Sir Jim Ratcliffe, meðeigandi Manchester United, virðist vera tilbúinn að gefa Portúgalanum Ruben Amorim nokkur ár til að snúa gengi liðsins við á Old Trafford.
Portúgalski þjálfarinn er undir talsverðri pressu eftir tíu mánaða stjórnartíð sem hefur aðeins skilað tíu sigrum í ensku úrvalsdeildinni og aldrei náð að vinna tvo deildarleiki í röð.
Eftir að gengi liðsins í haust breyttist lítið frá því í fyrra hafa margir stuðningsmenn kallað eftir því að hinn fertugi þjálfari verði rekinn.
Þrátt fyrir erfiða byrjun á tímabilinu hefur Ratcliffe gefið í skyn að hann sé tilbúinn að bíða með dóma þar til samningur Amorim rennur út árið 2027 og nefndi þolinmæði Arsenal gagnvart Mikel Arteta sem dæmi til eftirbreytni.
„Hann hefur ekki átt sitt besta tímabil,“ sagði Ratcliffe í hlaðvarpsþættinum „The Business“ hjá The Times.
„Ruben þarf að sýna að hann sé frábær þjálfari á þremur árum. Það er staðan sem ég myndi taka, þrjú ár, því gott fótboltalið verður ekki til á einni nóttu. Líttu á Mikel Arteta hjá Arsenal, hann átti erfitt uppdráttar fyrstu árin,“ sagði Ratcliffe.
Amorim stýrði sínum fimmtugasta leik á laugardaginn þegar United vann Sunderland 2-0 og bætti um leið andrúmsloftið á Old Trafford til mikilla muna. Sigurhlutfall hans, 40 prósent, er það lægsta hjá fastráðnum stjóra United síðan Frank O'Farrell var við stjórnvölinn á áttunda áratugnum.
Ratcliffe fullyrðir þó að hann muni ekki taka „skyndiákvarðanir“ og ætlar að gefa Amorim meiri tíma. „Fjölmiðlarnir, stundum skil ég hana ekki. Þeir vilja árangur strax. Þeir halda að þetta sé eins og að ýta á takka. Þú veist, þú ýtir á takka og allt verður í blóma á morgun,“ sagði Ratcliffe.
„Þú getur ekki rekið félag eins og Manchester United með skyndiákvörðunum byggðum á einhverjum blaðamanni sem missir sig í hverri viku,“ sagði Ratcliffe.