Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds

Leeds byrjaði ágætlega og átti skalla í stöngina á sjöundu mínútu en þar var Joe Rodon á ferðinni. Tottenham komst yfir á 23. mínútunni þegar Mathys Tel skoraði með góðu skoti, sem hafði viðkomu í varnarmanni, sem fór yfir Darlow í marki Leeds. Við það fór Leeds upp á tærnar og 11 mínútum síðar jöfnuðu þeir heimamenn metin þegar Noah Okafor tók frákast eftir fína markvörslu Vicario. Staðan 1-1 í hálfleik í fjörugum leik.
Tottenham komst yfir á 57. mínútu þegar Mohammed Kudus átti skot, sem einnig fór í varnarmann sem ruglaði Darlow í ríminu og lak í netið. Leeds reyndi eins og þeir gátu til að jafna metin en áttu ekki erindi sem erfiði. Joel Piroe komst nálægt því að jafna metin en Vicario varði mjög vel á fjórðu mínútu uppbótartíma.
Með sigrinum fer Tottenham upp í 14 stig og tylla sér í annað sætið í það minnsta þangað til Arsenal og West Ham hafa lokið leik seinni partinn í dag. Leeds situr í 12. sæti með átta stig en er enn fjórum stigum frá fallsvæðinu.