Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum

Englandsmeistarar Liverpool fengu ekki nógu góðar fréttir af brasilíska markverði sínum Alisson Becker.
Alisson meiddist í tapleiknum á móti Galatasaray í Meistaradeildinni í vikunni. Brassinn er einn besti markvörður ensku úrvalsdeildarinnar en nú þurfa Liverpool menn að treysta á Georgíumanninn Giorgi Mamardashvili.
Knattspyrnustjórinn Arne Slot staðfesti það á blaðamannafundi fyrir leik helgarinnar að Alisson verði lengi frá. Liverpool mætir Chelsea um helgina.
🚨⚠️ Arne Slot: “Ekitike and Chiesa will be back in training today… Alisson will be out for some time”.“I'd be surprised if Alisson’s ready for first game after international break”. pic.twitter.com/zc2b6v0ESI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2025
🚨⚠️ Arne Slot: “Ekitike and Chiesa will be back in training today… Alisson will be out for some time”.“I'd be surprised if Alisson’s ready for first game after international break”. pic.twitter.com/zc2b6v0ESI
„Hann verður ekki með okkur um helgina og mun ekki taka þátt í næsta landsliðsverkefni með Brasilíu. Það kæmi mér líka á óvart ef hann gæti spilað í fyrstu leikjum okkar eftir landsleikjahléið,“ sagði Arne Slot.
Slot vill þó ekki útiloka neitt en segir að þetta fari mikið eftir því hvernig endurhæfingin hans gengur. Markvörðurinn tognaði aftan í læri.
The Athletic hélt því fram að Alisson komi ekki til baka fyrr en eftir landsliðsgluggann í nóvember.
Alisson mun því væntanlega missa af mörgum stórleikjum á næstunni þar á meðal leikjum á móti bæði Manchester City og Real Madrid.
Næstu deildarleikir fram að landsleikjaglugganum í nóvember eru leikir á móti Chelsea, Manchester United, Brentford, Aston Villa og Manchester City.
Það eru betri fréttir af Hugo Eitike sem mun æfa með Liverpool í dag og það gerir einnig Frederico Chiesa.