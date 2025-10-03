Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. október 2025 09:30 Ange Postecoglou hefur byrjað skeflilega sem knattspyrnustjóri Nottingham Forest. EPA/Julio Munoz Byrjun Ange Postecoglou sem knattspyrnustjóri Nottingham Forest hefur fljótt breyst í algjöra martröð. Hann hefur enn ekki unnið leik og Forest tapaði á móti dönsku félagi í Evrópudeildinni í gærkvöldi. Postecoglou hefur verið aðeins í starfinu í þrjár vikur en liðið hefur spilað fyrstu sex leikina undir hans stjórn án þess að ná að fagna sigri. Hann varð með því fyrsti knattspyrnustjóri Nottingham Forest í heila öld sem nær ekki að vinna einn af fyrstu sex leikjum sínum. Forest tapaði 3-2 á móti Elíasi Rafni Ólafssyni og félögum í Midtjylland í gær. View this post on Instagram A post shared by Guardian Sport (@guardian_sport) Þegar Valdemar Byskov skoraði þriðja mark danska liðsins í leiknum mátti heyra stuðningsmenn Nottingham Forest syngja: „Þú verður rekinn í fyrramálið“. Það er ekki oft sem þú heyrir stuðningsmenn syngja þannig um knattspyrnustjóra sinn hvað þá þegar hann er ekki búinn að vera í starfinu í einn mánuð. „Stuðningsmennirnir eru vonsviknir og þeir mega alveg hafa sína skoðun. Ég heyrði í þeim,“ sagði Ange Postecoglou eftir leikinn. Breska ríkisútvarpið sagði frá. Postecoglou fékk ekki að halda áfram með Tottenham síðasta vor þrátt fyrir að koma liðinu í Meistaradeildin. Hann fékk tækifæri hjá Forest þegar Espírito Santo var rekinn í byrjun september. „Það kemur mér ekkert á óvart í fótboltanum. Þetta eru aðstæðurnar sem við vinnum í. Ég get ekki stjórnað því,“ sagði Postecoglou. Þetta var fyrsti Evrópuleikur Forest á heimavelli sínum City Ground í 29 ár. Það gerði þetta tap enn sárara fyrir svekkta stuðningsmenn liðsins. Nokkrum dögum fyrr hafði liðið tapaði 1-0 á móti nýliðum Sunderland í ensku úrvalsdeildinni. „Ég vildi frekar að fólkið væri bjartsýnna á það sem ég er að gera. Ég get bara breytt því með því að fara að vinna fótboltaleiki,“ sagði Postecoglou. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Enski boltinn Evrópudeild UEFA Mest lesið Íslensk hetja sendi Bergen upp í sjöunda himinn: Ein bestu kaup félagsins Fótbolti „FIFA getur ekki leyst pólitísk vandamál heimsins“ Fótbolti „Heimskulegt og asnalegt hjá mér“ Golf Lætur ekki einn slæman leik hafa áhrif á verkefnið Fótbolti Uppgjörið: KR - Stjarnan 102-98 | Meistararnir töpuðu í Vesturbænum Körfubolti „Það var smá stress og drama“ Handbolti Komin fimm mánuði á leið en stendur á höndum eins og ekkert sé Sport „Var í vímu þarna í smá stund af gleði og æsingi“ Körfubolti Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Enski boltinn Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Enski boltinn Fleiri fréttir Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Enskir skoruðu mörkin í Bítlaborginni Chiesa ekki með Liverpool til Tyrklands Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Dramatík í uppbótartímanum Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks „Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“ Slot varpaði sökinni á Frimpong Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Fyrsta stig Úlfanna í hús Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Nuno að taka við West Ham Sjá meira