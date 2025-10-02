Þorsteinn fær annan aðstoðarmann frá Þrótti Sindri Sverrisson skrifar 2. október 2025 13:12 Amir Mehica verður mikið í Laugardalnum næstu misseri sem markmannsþjálfari Þróttar og A-landsliðs kvenna. Þróttur Amir Mehica hefur verið ráðinn markmannsþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta en mun samhliða starfinu áfram starfa sem markmannsþjálfari Þróttar. Amir hefur áður starfað fyrir Knattspyrnusamband Íslands sem markmannsþjálfari yngri landsliða á síðustu árum. Þar með er nýtt þjálfarateymi landsliðsins fullmótað nú þegar styttist í afar mikilvæga leiki við Norður-Írland 24. og 28. október. Þorsteinn Halldórsson er áfram aðalþjálfari og með samning sem gildir fram á næsta ár, eða fram yfir HM 2027 komist Ísland þangað eins og stefnt er að. Leikirnir við Norður-Írland skipta miklu máli í því sambandi en þeir ráða því hvort Ísland spilar í A- eða B-deild undankeppninnar, og er leiðin á HM umtalsvert greiðari fyrir liðin í A-deild. Ólafur Kristjánsson er nýr aðstoðarþjálfari í stað Ásmundar Haraldssonar og Amir kemur í stöðu markmannsþjálfara í stað Ólafs Péturssonar. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir er sem fyrr þrekþjálfari. Amir er Bosníumaður en hefur búið á Íslandi síðustu áratugi og spilaði með Haukum, Fjarðabyggð, Víði og Leikni F. áður en hann sneri sér að þjálfun. Hann var markmannsþjálfari hjá Aftureldingu áður en hann var ráðinn til Þróttar í byrjun þessa árs. Landslið kvenna í fótbolta Þróttur Reykjavík Mest lesið Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“ Sport Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Enski boltinn „Þetta svíður mig mjög sárt“ Fótbolti Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Íslenski boltinn Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin Fótbolti FIFA: Donald Trump ræður engu um það Fótbolti Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Íslenski boltinn Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Fótbolti Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ Enski boltinn „Vorum eiginlega búnar að reka hana í hálfleik“ Körfubolti Fleiri fréttir Gullboltahafinn ekki til Íslands Íranar mega ekki mæta á HM-dráttinn Þorsteinn fær annan aðstoðarmann frá Þrótti Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? „Eins og það sé ekkert sem hann hræðist“ FIFA: Donald Trump ræður engu um það Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ „Þetta svíður mig mjög sárt“ Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Bjarni Jó kveður Selfoss Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Dier stal stigi af svekktum City mönnum Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Öruggt hjá Skjórunum en óvíst hver skoraði Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ „Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því Arnar: Aðrir leikmenn framar en Jóhann Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn Sjá meira