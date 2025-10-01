Fótbolti

Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn

Sindri Sverrisson skrifar
Orri Steinn Óskarsson missir aftur af komandi landsleikjum.
Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson missir aftur af landsleikjum vegna meiðsla, þegar Ísland mætir Úkraínu og Frakklandi 10. og 13. október á Laugardalsvelli, í undankeppni HM í fótbolta.

Ísland er í öðru sæti síns riðils með þrjú stig eftir tvo leiki. Frakkland er í efsta sæti með sex stig og Úkraína í því þriðja ásamt Aserbaísjan með eitt stig.

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari er búinn að velja hópinn sinn og má sjá hann hér að neðan. Arnar svarar svo spurningum blaðamanna í beinni útsendingu á Vísi í dag.

Arnar valdi 24 leikmenn en 23 mega vera á leikskýrslu í hverjum leik. Gylfi Þór Sigurðsson er sem fyrr ekki valinn og Jóhann Berg Guðmundsson er ekki heldur í hópnum.

Fyrrverandi fyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson, sem valinn var í leikina við Aserbaísjan og Frakkland í síðasta mánuði en dró sig svo úr hópnum vegna meiðsla, er í hópnum á nýjan leik.

Þá hefur Willum Þór Willumsson verið meiddur frá því í síðustu landsleikjum og er ekki í hópnum núna. Varnarmaðurinn Hjörtur Hermannsson, sem kallaður var inn vegna meiðsla Orra í síðustu leikjum, er ekki valinn. Andri Fannar Baldursson fær hins vegar sæti í hópnum.

Hópurinn gegn Úkraínu og Frakklandi:

Markmenn:

Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 9 leikir

Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 20 leikir

Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 2 leikir

Varnarmenn:

Logi Tómasson - Samsunspor - 10 leikir, 1 mark

Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 23 leikir, 1 mark

Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa SC - 107 leikir, 5 mörk

Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 26 leikir

Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F.C. - 61 leikur, 3 mörk

Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 52 leikir, 4 mörk

Bjarki Steinn Bjarkason - Venezia FC - 7 leikir

Miðjumenn:

Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan

Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 37 leikir, 6 mörk

Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa S.K. - 10 leikir

Stefán Teitur Þórðarson - Preston North End F.C. - 32 leikir, 1 mark

Albert Guðmundsson - ACF Fiorentina - 42 leikir, 11 mörk

Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 6 leikir, 1 mark

Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 24 leikir, 3 mörk

Þórir Jóhann Helgason - U. S. Lecce - 20 leikir, 2 mörk

Kant- og sóknarmenn:

Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 48 leikir, 6 mörk

Mikael Neville Anderson - Djurgardens IF Fotboll - 35 leikir, 2 mörk

Andri Lucas Guðjohnsen - Blackburn Rovers F.C. - 36 leikir, 10 mörk

Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 3 leikir, 1 mark

Sævar Atli Magnússon - SK Brann - 7 leikir

Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö FF - 2 leikir

Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta

