Átján tegundir af sólarvörn hafa nú verið teknar úr sölu í Ástralíu í kjölfar hneykslismáls, sem hefur vakið mikla reiði í landinu. Málið kom upp á yfirborðið þegar prófanir neytendasamtakanna Choice leiddu í ljós að nokkrar tegundir veittu ekki uppgefna vörn.
Ein þeirra, Ultra Violette's Lean Screen Skinscreen, var sögð innihalda sólvarnarstuðul 50+ (SPF 50) en veitti í raun ekki vörn nema upp á SPF 4. Varan var innkölluð í ágúst.
Rannsóknir eftirlitsaðila sem ráðist var í kjölfarið hafa leitt í ljós að sama á við um 20 aðrar sólarvarnir en margar eiga það sameiginlegt að byggja á sama efnagrunni, frá Wild Child Laboratories. Prófanir leiddu í ljós að grunnurinn veitti líklega ekki vörn upp á nema SPF 21.
Framleiðslu hans hefur verið hætt.
Málið hefur vakið mikla athygli og reiði í Ástralíu, þar sem íbúar reiða sig á sólarvörn til að vernda sig gegn sólarskemmdum og krabbameini. Sérfræðingar segja það hins vegar einnig áhyggjuefni fyrir allar aðrar þjóðir, þar sem vísbendingar séu uppi um að prófun SFP-stuðulsins á rannsóknarstofum sé ábótavant.
Bandaríska rannsóknarstofan Princeton Consumer Research Corp, sem vottaði PDF-stuðul grunnsins frá Wild Child Laboratories, segir í yfirlýsingu að hún geti aðeins staðfest þá prufu sem hún fékk til rannsóknar.
Utanaðkomandi þættir skýri mögulega aðrar niðurstöður nú, til að mynda breytileiki á hráefnum, pökkun, geymslu og annað. Upphafleg vottun sé aðeins fyrsta skrefið í ferli sem eigi einnig að fela í sér gæðaeftirlit við framleiðslu og vörueftirlit af hálfu eftirlitsaðila.
Þess má geta að aðrir framleiðendur sem stóðust ekki prófanir neytendasamtakanna voru Neutrogena, Banana Boat og Bondi Sands. Vörur frá þessum framleiðendum eru seldar á Íslandi. Þeir hafa hins vegar hafnað niðurstöðunum og segja sjálfstæðar prófanir sýna fram á virkni varanna.
Hér og hér má finna umfjöllun BBC um málið.