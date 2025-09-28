Karlalið Njarðvíkur í fótbolta verður með nýjan þjálfara á næsta tímabili en Gunnar Heiðar Þorvaldsson er hættur þjálfun þess.
Í tilkynningu frá Njarðvík kemur fram að félagið og Gunnar Heiðar hafi ákveðið í sameiningu að hefja ekki viðræður um að halda samstarfinu áfram.
Gunnar Heiðar tók við Njarðvík um mitt sumar 2023 og hélt liðinu í Lengjudeildinni. Í fyrra enduðu Njarðvíkingar í 6. sæti deildarinnar og jöfnuðu sinn besta árangur í sögunni.
Á nýafstöðnu tímabili var Njarðvík í og við toppinn allt sumarið og endaði í 2. sæti Lengjudeildarinnar sem er besti árangur félagsins frá upphafi.
Njarðvíkingar mættu Keflvíkingum í undanúrslitum umspils um sæti í Bestu deildinni og töpuðu einvíginu, 4-2 samanlagt.
Gunnar Heiðar, sem er 43 ára Eyjamaður, þjálfaði áður KFS og Vestra.