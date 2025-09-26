Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. september 2025 19:31 Arne Slot segir Hugo Ekitike frábæra manneskju sem megi gera mistök. Carl Recine/Getty Images Hugo Ekitike fékk frekar furðulegt rautt spjald í vikunni, fyrir að rífa sig úr að ofan eftir að hafa skorað sigurmark gegn Southampton, en slapp með tiltal og enga sekt frá þjálfara Liverpool. Ekitike hafði fyrr í leiknum fengið gult spjald fyrir að kasta boltanum frá sér eftir flaut dómara, hann skoraði svo sigurmarkið eftir frábæran undirbúning Federico Chiesa og missti sig aðeins í fagnaðarlátunum, eins og sjá má hér fyrir neðan. Hefð hefur myndast fyrir því í fótboltaheiminum að félög sekti leikmenn sem brjóta reglur, hvort sem það eru reglur um stundvísi, spjöld, eða eitthvað allt annað eins og að geta ekki haldið klofinu lokuðu í reitarbolta. Slúðurblöðin í Bretlandi fóru á fullt í gær og greindu frá að Ekitike hefði verið sektaður um tveggja vikna laun fyrir rauða spjaldið gegn Southampton, en Arne Slot sagði svo ekki vera. „Ég agaði hann til með því að tala við hann, en ef þú átt við hvort hann hafi verið sektaður þá nei, við gerum ekki svoleiðis“ sagði Slot á blaðamannafundi í dag. Hann sagði Ekitike einnig átta sig á eigin mistökum og Liverpool sé ekki félag sem refsar með sektum. Ekitike sé líka, fyrst og fremst, frábær manneskja, ein af þremur bestu manneskjunum í liðinu. „Þetta var ekki sniðugt, það sem hann gerði, hann áttaði sig strax á því og bað liðsfélaga sína afsökunar. Leikmenn af öllum aldri gera mistök og það má gera mistök hjá þessu félagi án þess að vera strax sektaður. Hann er frábær manneskja, þú getur spurt hvern sem er hjá klúbbnum og þau myndu setja hann á topp þrjá listann.“ Enski boltinn Mest lesið Sigurvegari Stokkhólms-maraþonsins látin aðeins þrítug Sport Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Íslenski boltinn Svona var kynningarfundurinn fyrir Bónus-deildirnar í vetur Körfubolti Þorsteinn tók fram úr mörgum og varð fyrstur Íslendinga í mark á HM Sport Trump hikar ekki við að færa leiki á HM úr hættulegum borgum Fótbolti Tindastóli og Njarðvík spáð toppnum í vetur Körfubolti Svona hefst Ryder-bikarinn: „Viljum ná öflugri byrjun“ Golf Arnar ekki áfram með Fylki Íslenski boltinn Þora ekki að horfa á strákinn vegna fúkyrðaflaums Golf Trump missir ekki trúna: „Við munum klára þetta“ Golf Fleiri fréttir Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Palmer frá næstu þrjár vikurnar Flottustu mörkin hjá Newcastle og Arsenal: Snilld Bergkamps og þrumufleygur Tiotés Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Látinn eftir höfuðhögg í leik Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Sjá meira