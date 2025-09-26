Veður

Fyrsta haustlægðin mætt til landsins

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Búist er við mikilli rigningu í dag.
Búist er við mikilli rigningu í dag. Vísir/Vilhelm

Fyrsta haustlægðin er mætt til landsins í formi gulra veðurviðvaranna sem tóku gildi klukkan sjö í morgun. Veðurstofa Íslands spáir mikilli rigningu og vindhviðum víða um land.

Veðurviðvaranir, gefnar út af Veðurstofu Íslands, verða í gildi til klukkan þrjú aðfaranótt laugardags. Þegar mest lætur, klukkan tvö eftir hádegi, verða gular viðvaranir á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Faxaflóa, Ströndum, Norðurlandi Vestra, Norðurlandi eystra og á Austurlandi.

Við fylgjumst með nýjustu vendingum í vaktinni hér fyrir neðan. Lumar þú á myndum eða myndböndum af vonda veðrinu? Þú mátt senda okkur á ritstjorn@visir.is.

Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira
×

Mest lesið