Fyrsta haustlægðin mætt til landsins Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. september 2025 10:05 Búist er við mikilli rigningu í dag. Vísir/Vilhelm Fyrsta haustlægðin er mætt til landsins í formi gulra veðurviðvaranna sem tóku gildi klukkan sjö í morgun. Veðurstofa Íslands spáir mikilli rigningu og vindhviðum víða um land. Veðurviðvaranir, gefnar út af Veðurstofu Íslands, verða í gildi til klukkan þrjú aðfaranótt laugardags. Þegar mest lætur, klukkan tvö eftir hádegi, verða gular viðvaranir á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Faxaflóa, Ströndum, Norðurlandi Vestra, Norðurlandi eystra og á Austurlandi. Við fylgjumst með nýjustu vendingum í vaktinni hér fyrir neðan. Lumar þú á myndum eða myndböndum af vonda veðrinu? Þú mátt senda okkur á ritstjorn@visir.is. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.