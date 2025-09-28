Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
KA
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 28. september 2025
10 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
KA
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Fyrirliði Bandaríkjanna ver gjammandi stuðningsmennina
Golf
Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra
Íslenski boltinn
„Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“
Enski boltinn
Sagði áhorfanda að naglhalda kjafti
Golf
Grínisti hættir og biðst afsökunar á að hafa byrjað níðsöngva í garð Rory
Golf
Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad
Íslenski boltinn
Slot varpaði sökinni á Frimpong
Enski boltinn
Í beinni: Newcastle - Arsenal | Skytturnar mæta á St James' Park
Enski boltinn
Aðeins sá sjötti til að skora tvö sjálfmörk í einum leik
Fótbolti
Í beinni: Afturelding - KA | Langt frá síðasta sigri Mosfellinga
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri
„Við þurfum að horfa inn á við“
María skorað þriðjung marka Linköping í deildinni
Í beinni: Barcelona - Real Sociedad | Börsungar gegn Böskum
Fiorentina enn án sigurs eftir jafntefli í Toskana-slagnum
Í beinni: Afturelding - KA | Langt frá síðasta sigri Mosfellinga
Í beinni: Newcastle - Arsenal | Skytturnar mæta á St James' Park
Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks
Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra
Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík
Sandra María með tvö mörk annan leikinn í röð
Ólafur aðstoðar Þorstein með landsliðið
„Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“
Aðeins sá sjötti til að skora tvö sjálfmörk í einum leik
Slot varpaði sökinni á Frimpong
Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad
Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær
Sveinn Aron skoraði beint úr aukaspyrnu
„Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“
Sjáðu mörkin úr Bestu-deild karla í kvöld
Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina
Sunderland á fljúgandi siglingu upp töfluna
Fyrsta stig Úlfanna í hús
Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu
Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“
Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum
Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut
Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City
Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“
Nuno tekinn við West Ham
Sjá meira
Mest lesið
Fyrirliði Bandaríkjanna ver gjammandi stuðningsmennina
Golf
Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra
Íslenski boltinn
„Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“
Enski boltinn
Sagði áhorfanda að naglhalda kjafti
Golf
Grínisti hættir og biðst afsökunar á að hafa byrjað níðsöngva í garð Rory
Golf
Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad
Íslenski boltinn
Slot varpaði sökinni á Frimpong
Enski boltinn
Í beinni: Newcastle - Arsenal | Skytturnar mæta á St James' Park
Enski boltinn
Aðeins sá sjötti til að skora tvö sjálfmörk í einum leik
Fótbolti
Í beinni: Afturelding - KA | Langt frá síðasta sigri Mosfellinga
Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
KA
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar